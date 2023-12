Tosse e insufficienza renale a “Elisir” su Rai 3

I riflettori di “Elisir” in onda stamani su Rai 3 puntati su tosse e insufficienza renale. Obiettivo anche sull’igiene in cucina

Giovedì 30 novembre, alle 10.40 su Rai 3 va in onda il consueto appuntamento con “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi.

In questa puntata si parlerà di insufficienza renale: in studio Claudio Ronco, direttore di Nefrologia presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza, spiegherà quali sono i fattori di rischio ai quali prestare attenzione e le terapie a disposizione. Lo spazio successivo sarà dedicato alle terapie per la tosse: Massimo Magi, medico di famiglia, spiegherà in quali casi bisogna ricorrere all’aerosol e quando invece allo sciroppo.

Si passa poi a questioni gastronomiche e nutrizionali: quando è consigliabile usare il dado in cucina e quali sono i segreti per un brodo nutriente? Rolando Bolognino, docente di Nutrizione Umana presso l’Unitelma di Roma, cercherà di rispondere a queste e ad altre domande.

Infine, si farà chiarezza sulle fake news legate all’igiene in cucina: è vero che i mestoli in legno andrebbero cambiati ogni sei mesi? A rispondere in studio ci sarà Giuseppina Tantillo, già docente di Sicurezza degli alimenti presso l’Università Aldo Moro di Bari.