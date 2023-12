Su Rai 2 il trionfo in Coppa Davis del ’76 con “Una squadra”

La magica stagione di Coppa Davis del ’76 in “Una squadra”: stasera su Rai 2 il docufilm di Procacci con le interviste a tutti i protagonisti

Dopo il trionfo a Malaga dell’Italia di Sinner, giovedì 30 novembre alle 21.20 su Rai 2 arriva “Una squadra. Il film” di Domenico Procacci, scritto da Domenico Procacci, Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini. Un docufilm che racconta la prima vittoria italiana, nel 1976, del torneo di tennis per nazioni più importante e ambito del mondo: la Coppa Davis. La squadra è quella composta da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, i quattro atleti guidati da Nicola Pietrangeli come capitano non giocatore.

E’ il dicembre del 1976, quando a Santiago del Cile si gioca la finale tra l’Italia e i padroni di casa. Una vicenda sportiva, ma molto tormentata sotto il profilo politico: non era scontato andare a giocare in un Paese governato al tempo da una feroce dittatura, quella di Pinochet.

Il mondo politico si astenne dal prendere posizione, lasciando la decisione alla Federazione Italiana Tennis che, non senza esitazioni e polemiche, decise che la finale si sarebbe giocata. “Una squadra” è un documentario avvincente, destinato non solo agli appassionati di tennis, considerando, fra l’altro, la spiccata umanità dei protagonisti che sono stati tutti coinvolti: “Se uno soltanto di loro mi avesse detto di no non avrei fatto niente” – spiega Procacci, che è riuscito, grazie a un montaggio agile e puntuale, a comporre le interviste realizzate nel 2021 con il materiale dell’epoca.

La stagione del 1976 della Davis italiana, oltre a essere un piccolo monumento mitologico del tennis e del nostro sport, contiene risate e musi lunghi, scherzi e dispetti, litigi e riconciliazioni, dramma e commedia. Il docufilm è prodotto Fandango, Sky, Luce Cinecittà.