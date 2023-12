Semifinale X Factor con 2 manche speciali e 3 eliminazioni

X Factor 2023, le anticipazioni della semifinale: due manche speciali e tre eliminazioni. Ospite della serata Emma Marrone. Il 7 dicembre la finale

Puntata molto attesa quella di stasera di X Factor, perchè è da qui che usciranno i nomi dei quattro finalisti che il prossimo 7 dicembre si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione.

COSA SUCCEDERÀ QUESTA SERA?

Due le novità più importanti della serata: gli artisti in gara potranno suonare accompagnati da un’orchestra di 22 elementi e poi, per la prima volta, potranno presentare dal vivo i loro brani inediti. Ostacolo non da poco per accedere alla finalissima sarà la tripla eliminazione. Chi passerà il turno tra Angelica, Astromare, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba?

Ad accompagnare i sette artisti saranno i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, privi di Morgan. A dirigere i tempi e le tensioni di questo appuntamento, Francesca Michielin, padrona di casa.

I BRANI DI QUESTA SERA

Nella squadra di Fedez:

Maria Tomba – “Always” di Bon Jovi

SARAFINE -“No Diggity” di Blackstreet feat. Dr. Dre;

Squadra di Ambra:

Angelica -“La sera dei miracoli” di Lucio Dalla

Astromare -“Everybody Needs Somebody To Love” dei The Blues Brothers;

Dargen – Il Solito Dandy canterà “I giardini di marzo” di Lucio Battisti

SETTEMBRE – “Bohemian Rhapsody” di Queen

Stunt Pilots – “7 Years” di Lukas Graham.

Nella seconda manche invece sarà finalmente il momento degli inediti. I brani saranno disponibili, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di venerdì 1° dicembre.

L’OSPITE DELLA SERATA

Super ospite del sesto Live sarà Emma, pronta a presentare il suo ultimo album “Souvenir”, che ha debuttato ai vertici della classifica dei dischi più venduti (è la terza donna a raggiungere il numero #1 nel 2023). Una delle voci più amate del panorama italiano, con oltre 10 anni di carriera e 7 album di studio, Emma proporrà sul palco dell’X Factor Arena un set speciale realizzato esclusivamente per lo show.

Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.