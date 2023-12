Nancy Ferraro online con “Rosalia – rosa e giglio”

Esce in radio e in digitale “Rosalia – rosa e giglio”, nuovo singolo della cantautrice palermitana Nancy Ferraro che racconta la vita della Santuzza

Esce in radio e in digitale “Rosalia – rosa e giglio”, singolo della cantautrice palermitana Nancy Ferraro. È un brano, presentato in anteprima durante il progetto inedito “L’Acchianata delle Rosalie”, pellegrinaggio artistico che si è tenuto lo scorso 4 settembre a Palermo, che racconta la vita della Santuzza e che regala un viaggio nel tempo che consente di guardare con occhi nuovi sia la città del passato che quella del presente.

“Rosalia è nel mio cuore, mi scorre nel sangue, ho un tatuaggio dedicato alla Santuzza e ho voluto fortemente sposarmi al Santuario di Monte Pellegrino – racconta l’artista -. Mi sono resa conto che molti palermitani non conosco davvero o conoscono solo in parte la storia di Santa Rosalia, tramite il racconto dei nonni, ma la tradizione orale può alterarne l’autenticità. Spesso ci si ritrova quindi a venerarla senza conoscerne le motivazioni. Per questo motivo ho sentito forte il bisogno di scrivere questa canzone con le sue semplici parole accompagnate da piano e archi, per raccontare, in modo intimo e per certi versi anche divulgativo, la storia di Rosalia.”

Il brano è stato registrato e mixato da Riccardo Piparo ai Cantieri 51 di Palermo e masterizzato da Roberto Romano presso OS3 Studio Roma. L’arrangiamento della traccia è di Anita Vitale. La copertina del singolo è stata omaggiata dall’artista Daniele Favaloro e la produzione artistica è di Gioacchino Cottone.

Nancy Ferraro, nome d’arte della cantautrice siciliana Vincenza Ferraro, già da piccola manifesta doti artistiche al punto da spingere i genitori a farla partecipare a varie selezioni di concorsi canori e festival, tra cui lo Zecchino D’Oro. All’età di 14 anni partecipa ad un concorso radiofonico regionale, aggiudicandosi il premio della critica per la sua personale interpretazione del brano “Your House” di Alanis Morissette. In questa occasione viene notata da Fabio Venturella e Raffaella Daino (membri della giuria), che la inseriscono nel loro progetto musicale come vocalist per la durata di circa 3 anni, con la pubblicazione di due EP. Nel 2000 inizia a far parte di una band di musica latino americana Quinto Latino e subito dopo di una band di musica brasiliana “Axè Bahia”. Grazie all’influenza di musicisti latini e brasiliani, riesce a sviluppare una grande attitudine per le lingue straniere. Infatti, nel suo repertorio vanta brani in francese, inglese, spagnolo e portoghese, oltre chiaramente all’italiano ed il siciliano. Nel 2003 prende una pausa dalla musica per dedicarsi ad un’altra sua grande passione: la danza. Entra a far parte di una compagnia di spettacolo chiamata Otra manera dancers per la durata di 6 anni, con la quale gira l’Italia in lungo e in largo tra vari festival e congressi mondiali. Nel 2010 fonda, insieme a Daniele Guttilla, Giulio Barocchieri e Fabrizio Francoforte, la band swing Radioflores. Con quest’ultima comincia a partecipare a vari eventi, contest e manifestazioni. Nel 2013 ha condotto con il comico Ivan Fiore una trasmissione radiofonica dal nome Radiografia. Alla fine del 2019 ha fondato il progetto musicale BandaRò, un tributo alla musica brasiliana samba, axè e samba reggae. L’8 marzo 2020, a ridosso del primo lockdown italiano, ha partecipato al progetto musicale ideato dalla poliedrica artista Alessandra Salerno “NoQuiet Women Orchestra”, un’orchestra creata per omaggiare la musica al femminile. Nella primavera del 2020 ha fondato il progetto musicale Sicily 2.0, un progetto folk nato per omaggiare i cantautori siciliani. Nel maggio del 2020 ha fondato il progetto musicale Le Tinte, un progetto unplugged con la chitarrista Flavia Farruggia. Nancy Ferraro, il 4 settembre 2023, ha presentato il primo singolo “Rosalia – Rosa e Giglio” in occasione della manifestazione “L’Acchianata delle Rosalie” organizzata dal Comune di Palermo. L’esibizione, che si è svolta nella prima tappa di Monte Pellegrino, ha visto la partecipazione di Anita Vitale (che ha curato l’arrangiamento del brano) e di un quartetto d’archi formato da Gimmy Lampasona al violino I, Davide Rizzuto al violino II, Riccardo Botta alla viola e Giorgio Garofalo al violoncello. Attualmente si sta dedicando alla scrittura di nuovi inediti come cantautrice ed autrice per altri interpreti.