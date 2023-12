Il caso di Cecilia Hazana ad “Amore criminale” su Rai 3

La storia di Cecilia Hazana, uccisa a 34 anni dall’ex compagno, è al centro della terza puntata di “Amore Criminale”, la trasmissione condotta da Emma D’Aquino e realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, e con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, in onda giovedì 30 novembre alle 21.20 su Rai 3.

Cecilia nasce in Perù, ma si trasferisce in Italia in cerca di un futuro migliore. Vive a Reggio Emilia con il suo bambino, nato da una precedente relazione. All’epoca dei fatti non ha un lavoro stabile e vive una condizione economica difficile. Un giorno, alla porta di casa di Cecilia, si presenta Mirko, un ragazzo che lavora come rappresentante. In pochi giorni i due iniziano a frequentarsi e si mettono insieme. Mirko si trasferisce subito a casa della ragazza, si mostra generoso ed è molto attento al bambino.

Ma la convivenza dura poco, i comportamenti aggressivi di Mirko spingono Cecilia a interrompere la relazione. Mirko non si rassegna, telefona a Cecilia in modo sempre più ossessivo, le chiede di tornare insieme, minaccia di togliersi la vita. I vicini di casa di Cecilia si accorgono che Mirko spesso la spia, lo vedono sul ballatoio, scoprono che di notte dorme in cantina. Inizia una pesante persecuzione.