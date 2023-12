Il 10 dicembre ad Anguillara Sabazia torna il Trail dei Due Laghi

Prende il via a dicembre il ‘Trail dei Due Laghi – Trail Running’: appuntamento il 10 dicembre ad Anguillara Sabazia, ecco le informazioni utili

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Trail dei Due Laghi (ASD T2L) nasce ad Anguillara Sabazia nel 2007 grazie alla volontà di un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione per l’atletica leggera amatoriale. L’ASD T2L è un sodalizio senza finalità di lucro che si prefigge di operare nel nostro territorio, proponendosi come punto di riferimento per il rilancio e la promozione dell’attività fisica all’aria aperta e per quella agonistica, per uomini e donne, ragazzi e meno giovani, senza discriminazione alcuna.

Per conseguire tali obiettivi, l’ASD T2L stimola e favorisce tra i propri associati un clima di integrazione, generale spensieratezza e mutua amicizia, attraverso:

– estemporanei e/o cadenzati eventi conviviali;

– periodici allenamenti settoriali e, quando possibile, collettivi, mirati a specifiche occasioni agonistiche;

– partecipazione come Gruppo a determinati avvenimenti sportivi, programmati annualmente dal Direttivo, nell’ambito di un mini trofeo goliardico interno;

– simbolica sponsorizzazione dei propri atleti, che intendano partecipare ad altre manifestazioni nazionali ed internazionali, con i colori sociali.

Oltre a cercare di attirare il maggior numero di persone alla pratica del podismo amatoriale, altro obiettivo dell’ASD T2L è quello di organizzare eventi sportivi e/o ludici particolarmente piacevoli ed interessanti, finalizzati anche a far conoscere il paesaggio e le attrazioni naturali e culturali di Anguillara Sabazia e, laddove possibile, delle altre località poste nell’area del Lago di Bracciano, coinvolgendo i rispettivi Enti locali. In armonia con tale finalità, l’ASD T2L organizza annualmente il Trail dei Due Laghi, da cui prende il proprio nome. In tale occasione, il Direttivo, i soci, in funzione della propria disponibilità, gli Enti locali e gli eventuali sponsor che lo patrocinano, spendono ogni sforzo per la riuscita di questo “unico” evento sportivo del nostro territorio.

L’ASD T2L ha un proprio Statuto che si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, adeguandosi, inoltre, alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva AICS a cui l’associazione è affiliata. L’ammissione all’ASD T2L avviene tramite apposita sottoscrizione annuale (per i minorenni, da chi ne ha la patria potestà), versamento del contributo associativo determinato dal Direttivo, nonché previa accettazione dello Statuto e dei suoi principi ispiratori, fondati sulla lealtà, rispetto reciproco ed amore per la sana competizione sportiva.

Chi sceglie di vestire i colori bianco celesti dell’ASD T2L lo deve fare nella piena consapevolezza di far parte di un Gruppo coeso, dinamico, goliardico ed aperto ad ogni suggerimento e/o critica costruttiva, volti ad accrescere e migliorare l’attuazione dei propri obiettivi generali di promozione della sana e leale competizione sportiva di tutti i suoi aderenti.