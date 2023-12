Arriva MOMO: la cosmesi sostenibile si accorda alle stagioni

MOMO è un brand sostenibile di skincare anti-age che vede nella stagionalità degli ingredienti un nuovo modo per prendersi cura della nostra pelle

Cresce la voglia di personalizzazione e sostenibilità anche nel campo cosmetico. È questo quello che emerge dall’ultimo rapporto annuale dell’Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche, che evidenzia la necessità di un mercato maggiormente incentrato sullo sviluppo green di prodotti e collezioni skincare.

Ed è la volontà di creare un brand di cosmesi anti-age glamour, ma attento alla sostenibilità, che ha portato la fondatrice Paola Farina, personal stylist italiana con esperienza ventennale, a lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria femminile con il suo brand di skincare MOMO ® (MOdern MOod).

Nato nel Nord Europa e creato per raccontare il lato pop della cosmesi sostenibile, Momo è un brand genderless, organico e attento alla stagionalità dei materiali, partendo dalla celebrazione della pelle e della sua cura.

“Mi piaceva l’idea di una linea giocosa, vivace, glamour, tutti aspetti che spesso nei prodotti

naturali non sono sufficientemente valorizzati. Sono una grande fan di Sex&TheCity e immaginando la linea ho pensato proprio alle protagoniste della serie. Ci rivolgiamo quindi a un target ben specifico, donne tra i 40 e i 50 anni, attente all’ambiente, appassionate di moda e che curano il loro aspetto scegliendo solo prodotti naturali ma efficaci. La nostra routine di bellezza si compone di pochissimi pezzi, quattro in totale, che possono essere acquistati singolarmente oppure insieme per un risultato ancora più performante” racconta la fondatrice Paola Farina. “MOMO ha creato una routine skincare organic, vegan e cruelty free utilizzando attivi e principi particolari; i nostri prodotti è 100% naturali e in una percentuale che varia tra il 20 e il 40% organica”.

La stagionalità degli ingredienti naturali è la chiave per la creazione di collezioni in edizione limitata, con pochissimi pezzi e in grado di soddisfare le reali necessità della nostra pelle rispettando i ritmi della natura.

Proprio come nel mondo della moda, da cui la founder Paola Farina trova sempre nuova ispirazione, le due collezioni base presentate dal brand sono stagionali: una per l’autunno e inverno, più ricca e nutriente, e una per la stagione primaverile e estiva, più fresca e leggera per un maggiore comfort.

“Il nostro obiettivo è creare una linea skincare antiage di pochi pezzi intercambiabili e studiati sulle diverse esigenze della pelle; non solo per il giorno e la sera, ma anche in relazione alle diverse stagioni. È innegabile che la pelle abbia necessità diverse nei periodi freddi rispetto a quelli caldi – racconta Paola Farina – “La mia è stata un’esigenza pratica e personale: da un lato non riuscivo a trovare prodotti vegan e organic per pelli mature, e spesso erano anche poco accattivanti in termini di packaging e colori. Ho voluto creare un brand che unisse il lato glamour della cosmesi alla necessità di avere prodotti sempre più sostenibili, unici e realmente utili per la salute e la bellezza”.

Dalla creazione nel Nord Europa all’idea Made in Italy di Paola Farina, MOMO® (MOdern MOod) punta ad arrivare all’estero per diffondere la sua essenza giocosa e pop con nuove collaborazioni.

“L’obiettivo è quello di crescere e arrivare sul mercato inglese e americano. Abbiamo in programma una collaborazione con una stilista emergente per un cofanetto che lanceremo nel periodo pre-natalizio, e un mini kit studiato per le vere amanti dello stile di vita descritto da Candace Bushnell nel suo libro”.