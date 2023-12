A New York accese le luci dell’albero di Natale del Rockefeller Center

A New York è ufficialmente Natale: acceso l’albero del Rockefeller Center con due ore di spettacolo, star e diretta sulla Nbc

Una festa lunga due ore, con giochi di luci e tante star. È quella che è stata organizzata ieri sera, per la 91esima accensione dell’albero del Rockefeller Center di Midtown Manhattan, a New York. L’evento, trasmesso in diretta dalla Nbc, ha dato così il via ufficiale al Natale.

L’albero di quest’anno proviene da Vestal, è alto oltre 24 metri ed è ricoperto da 50mila luci a led colorate.

UNA TRADIZIONE DAL 1931

Il primo albero del Rockefeller Center venne addobbato nel 1931, quando l’edificio era ancora in costruzione. Due anni dopo, nel 1933, venne organizzata per la prima volta, una cerimonia ufficiale per l’accensione dell’albero.

A scegliere l’albero del Rockefeller Center è lo storico giardiniere Erik Pauze, che ogni anno, in primavera, inizia a monitorare alcuni alberi nelle zone del Maryland, Pennsylvania, NY State e Vermont per poi arrivare a settembre alla decisione finale.