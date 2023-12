RossoFuoco di Mida di Amici 23 è l’inedito più ascoltato su Spotify

La canzone ‘RossoFuoco’ di Mida è l’inedito più ascoltato su Spotify. Il cantante raggiunge la dodicesima posizione nella Spotify Top 50 Italia

‘RossoFuoco’ di Mida rivoluziona la classifica di Amici 23, posizionandosi al primo posto degli inediti dell’edizione più ascoltati su Spotify. Ad un passo dal disco d’oro, il brano ha raggiunto quasi 5 milioni di stream (4.848.753), raggiungendo la dodicesima posizione nella Spotify Top 50 Italia. Dietro di lui Holden con ‘Dimmi che non è un addio’ (3.988.698 di stream), ‘Che fai’ di Petit (1.819.377), ‘Mercoledì mai’ di mew (1.145.616), ‘Follia’ di Lil Jolie (591.376), Touché di Sarah (557.934), Tananai di Holy Francisco (518.552) e ‘Fammi’ di Matthew (339.015).

IL TESTO DI ‘ROSSOFUOCO’ DI MIDA

E ti scatterò una foto

Mentre balli tutta nuda e i capelli nel vuoto

Verrà un po’ fuori fuoco

Non importa tanto mi ricordo

Che sei bella come

Che sei bella come Roma

Hai due macchie sotto gli occhi

Verdi come la speranza

Che ti tocchi un po’ pensandomi

Però pensandoci

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

Su un letto di rose

È rosso fuoco

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che donna che ho

Tu sei troppo

Io mi sento colpevole

Ma in amore zero regole

Io ti ruberò una foto

Mentre godi tutta nuda sul mio letto vuoto

E verrà un po’ fuori fuoco

Però amiamoci come nei porno

Io non ti ho detto

Che sei bella come Londra

Come il cielo di Firenze

Quando ridi e fai la stronza e mostri le tue insicurezze

Ma come ti viene in mente

Perché tu sei la fine del mondo

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

Su un letto di rose

È rosso fuoco

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che donna che ho

Tu sei troppo

Io mi sento colpevole

Ma in amore zero regole

Io ti dirò che è rosso fuoco

Rosso fuoco

Rosso fuoco

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

E non fare rumore

È rosso fuoco