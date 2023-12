Casa del Grande Fratello sorvolata da un aereo per Mirko e Perla

Sulla casa del Grande Fratello passa un aereo con una frase dedicata a Mirko e Perla, la coppia che tutti sperano di vedere di nuovo insieme al più presto

“Mas fuerte con voi #Perletti“. Ci mancava solo l’aereo per Mirko e Perla: la coppia, che sta per tornare tale sotto gli occhi di mezza Italia nella trasmissione del Grande fratello, ha ricevuto oggi il sostegno del pubblico da casa con il passaggio di un aereo dedicato a loro, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Un aereo che fa riferimento al tatuaggio di coppia che i due ragazzi hanno raccontato di essersi fatto, nel corso della loro storia d’amore durata quasi 5 anni: “Più forti”, si erano tatuati entrambi quando stavano ancora insieme. I due giovani, reatino di 26 anni lui, salernitana di 25 lei, si sono ritrovati insieme al Grande fratello dopo l’ingresso a sorpresa di lei nella casa dieci giorni fa. Prima di allora, i due erano diventati famosi per essersi lasciati durante l’ultima edizione di Temptation island, il programma che mette alla prova le coppie in crisi facendole vivere separate in un bellissimo resort in Sardegna a contatto con ‘tentatori’ e ‘tentatrici’.

Mirko e Perla, appunto, si erano lasciati e lui aveva subito iniziato una storia con Greta, la ‘tentatrice’ a cui si era avvicinato puntata dopo puntata. Teoricamente Mirko e Greta stavano ancora insieme al momento dell’ingresso al Gf, ma poi la situazione tra loro è apparsa tesa, gli incontri e i faccia a faccia tra i due hanno peggiorato le cose e alla fine, giovedì scorso, Greta in diretta ha detto a Mirko che non è l’uomo che fa per lei. Soprattutto dopo aver osservato da fuori il suo riavvicinamento alla ex Perla, evidente a tutti e motivo di tripudio per i fan della coppia che letteralmente intasano X con l’hashtag #Perletti. Mezz’ora dopo aver chiuso la storia con Mirko, poi, Greta ha accettato la proposta di Alfonso Signorini di entrare anche lei al Grande fratello come concorrente, cosa che avverrà nella puntata di sabato 2 dicembre. Questo ha sollevato una bufera di critiche da parte del pubblico, in primis da parte dei fan della coppia Mirko-Perla che aspettavano solo di vedere i due tornare uno nelle braccia dell’altra. Ma le critiche sono arrivate anche più generali, perché gli spettatori hanno trovato questa mossa del Gf come “una pagliacciata” fatta solo per fare audience e di cattivo gusto.

Da casa i fan continuano a sostenere la coppia, sperando nel lieto fine, e oggi hanno fatto passare sulla casa del Gf un aereo che ricorda il loro tatuaggio, “Mas fuerte”. Del tatuaggio si era parlato durante la diretta della scorsa puntata, visto che si era parlato anche del tatuaggio che Mirko aveva invece fatto insieme a Greta (“I tuoi occhi la mia cura”).

Mirko e Perla, al passaggio dell’aereo, hanno sorriso, ringraziato e poi si sono abbracciati. “Mi mette a disagio sta cosa”, ha detto lui ancora con il sorriso sulle labbra. “Bello, dai”, replica lei. “Be’ non ti sentire a disagio”, aggiunge. E si abbassa per abbracciarlo nuovamente. I due tornano a ringraziare e salutano. “Mi fa piacere perchè vuol dire che quello che ci siamo dati è arrivato e a me fa piacere, era una cosa forte e vera soprattutto“. Dentro la casa, un paio di coinquilini commentano “Era?“. È quello che si chiedono tutti anche da casa. Mirko e Perla tornano ad abbracciarsi e a guardare sorridendo l’aereo che continua a girare sopra la casa.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)