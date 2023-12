A “Il segno delle donne” su Rai Storia si parla di Maria Montessori

Neuropsichiatra infantile, scienziata, educatrice, pedagogista, filosofa, Maria Montessori è la protagonista de “Il segno delle donne” su Rai Storia

Una delle prime tre donne in Italia a laurearsi in medicina alla fine dell’Ottocento e – grazie alle sue competenze e alla sua caparbietà – ha scardinato un mondo pensato solo dagli uomini e per gli uomini. È stata medico, oggi si potrebbe definirla neuropsichiatra infantile, scienziata, educatrice, pedagogista, filosofa, Maria Montessori è stata candidata tre volte al premio Nobel per la pace, ed è la prima e unica donna a figurare su una banconota, le vecchie mille lire.

A lei dà voce e volto Donatella Finocchiaro, nel faccia a faccia con Angela Rafanelli nel nuovo appuntamento con “Il segno delle donne”, una coproduzione Rai Cultura – Anele, prodotta da Gloria Giorgianni, in onda mercoledì 29 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia. Il suo lavoro non affermava la sua voce, ma quella di chi non aveva spazio all’interno della società: le donne, di cui si era fatta portavoce e paladina, e soprattutto i bambini, che lei considerava i costruttori, i padri degli uomini. Gli esseri umani da cui dipende il destino del mondo.

Grazie ai suoi studi e alla sua ricerca, Maria Montessori ha rivoluzionato la pedagogia infantile, inventando un metodo che ha portato risultati straordinari in tutto il mondo e che è arrivato fino a oggi senza mai invecchiare. E per affermare le sue idee, ha affrontato pregiudizi, difficoltà e dolori personali. Nella puntata de Il Segno delle Donne ripercorreremo alcuni momenti della sua vita privata e professionale, piena di traguardi incredibili, scoprendo anche come è riuscita ogni volta ad aggirare le difficoltà che di volta in volta ha dovuto affrontare.