Sevmash costruisce bacino per il varo di sottomarini nucleari

JSC PO Sevmash ha iniziato la costruzione di un bacino galleggiante, che sarà utilizzato per il varo di sottomarini nucleari

JSC PO Sevmash (parte della United Shipbuilding Corporation) ha iniziato la costruzione di un bacino galleggiante (FD), che sarà utilizzato per il varo di sottomarini nucleari dai bacini di riparazione e costruzione navale, come dichiarato l’ufficio stampa di Sevmash. Il nuovo bacino di carena galleggiante sostituirà l’esistente FD Sukhona.

Nel 2020, Sevmash e l’Almaz Central Marine Design Bureau hanno firmato un accordo per la progettazione di dettaglio di un nuovo bacino di carena galleggiante. Il progetto è stato sviluppato e consegnato a Sevmash. Il contratto per lo sviluppo e il supporto ingegneristico della documentazione di progetto di lavoro è stato concluso nel giugno di quest’anno e il lavoro è in corso da parte degli specialisti dell’ufficio progettazione interno di Sevmash nei tempi e nei costi previsti.

Tutte le strutture di ingegneria idraulica di Sevmash sono progettate per essere compatibili con le dimensioni dell’FD Sukhona. Per evitare un reengineering su larga scala, si è deciso di costruire un nuovo bacino di carena strutturalmente simile all’FD Sukhona. Roman Pugin, vice capo progettista di Sevmash, ha commentato che l’FD non è un progetto di serie, quindi sarà unico nel suo genere. La struttura diventerà anche una delle più grandi opere di ingegneria civile, in termini di dislocamento, mai costruite dall’azienda.

La Northern Machine-Building Enterprise (Sevmash, parte di USC) è la più grande azienda di costruzione navale multiprofilo della Russia, concentrata sugli ordini di difesa statali, sulla cooperazione tecnico-militare, sulla costruzione di attrezzature marine per progetti offshore, sulla costruzione navale civile e sulla produzione di prodotti per i settori della costruzione di macchine e dell’oil and gas.