Previsioni meteo 28 novembre 2023: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 28 novembre 2023: tempo instabile sulle regioni centro-meridionali e possibili nevicate in Appennino

Condizioni meteo invernali sull’Italia in questo finale di novembre a causa della discesa di aria fredda che già dallo scorso weekend ha determinato un crollo delle temperature. Nella giornata di oggi avremo possibilità di piogge sulle regioni centrali e sul Sud peninsulare, con neve lungo l’Appennino anche a quote collinari. Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, una depressione atlantica dovrebbe muoversi tra le Isole Britanniche e il Mare del Nord tra la seconda parte della settimana e il weekend, primo weekend di dicembre. Questo porterebbe una nuova fase di maltempo in Italia, specie al Centro-Nord e poi anche al Sud, ma da confermare.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 28 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con molta nuvolosità in transito. Al pomeriggio ampie schiarite al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali e neve oltre 900-1300 metri. Al pomeriggio tempo più asciutto sul versante tirrenico, invariato altrove. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile o perturbato su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più intensi sulle regioni Peninsulari. Al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di temporale. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e acquazzoni su tutte le regioni. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .