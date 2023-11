L’oroscopo di oggi, martedì 28 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 28 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Preso da troppi impegni non avrai tempo per nessuno, ma per fortuna oggi il tuo atteggiamento è positivo. Puoi vincere una sfida personale, sul lavoro va avanti così, ma non puntare troppo in alto!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Una scelta di lavoro potrebbe comportare una chiusura o una delusione che riguarda il rapporto con una persona che pensavi fosse dalla tua parte.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Un cambiamento di lavoro non è negativo e devi liberarti da qualche peso. L’amore lascia il tempo che trova…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata che scorre in modo stancante. Le giornate in arrivo sembrano di investimento per il lavoro; in amore le tensioni potrebbero crescere.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Bisogna andare oltre a certi problemi e capire che è importante ristabilire un buon contatto con tutti. E’ importante mantenere una certa tranquillità nell’ambito del lavoro.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Sei sempre al centro di molti cambiamenti; se hai delle proprietà è probabile che tu debba contattare un esperto per risolvere un problema, l’amore torna ad essere protagonista.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata un po’ ostile all’inizio, poi tutto tornerà a favore. E’ una giornata importante per ritrovare serenità in famiglia, si sbloccano questioni di tipo lavorativo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Le intuizioni valgono oro. Se un amore va avanti da tempo andrebbe ufficializzato.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata ideale per vincere ogni reticenza in merito all’amore; qualcuno potrebbe farti delle proposte all’apparenza allettanti ma che in realtà sono prive o quasi di contenuti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Spese, un guasto, un ritardo o un qualcosa che non avevi preventivato può farti arrabbiare; una persona si interessa a te, fascino in aumento. Non che questo sia un periodo di soluzioni a portata di mano, si naviga a vista e non sei convinto di quello che ti raccontano.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Per scelte personali o per destino ora è possibile incontrare persone che non vedevi da tempo, anche da oltre un anno. Gli uomini del segno sono inafferrabili o sfuggenti in amore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Avrai un fascino molto particolare. Un esperto potrebbe aiutarti a risolvere un piccolo problema.