“Occhi scuri” è la nuova canzone di Lidia Schillaci

E’ su tutte le piattaforme digitali “Occhi Scuri”, il nuovo brano di Lidia Schillaci. La canzone è stata composta dalla cantautrice in tutte le sue parti, dalla musica al testo in dialetto siciliano ed è stata fatta ascoltare al pubblico per la prima volta durante la Milano Fashion Week 2023, in occasione del lancio della collezione dello stilista Alessandro Enriquez. “Occhi Scuri” è infatti la colonna sonora del fashion movie “Era Una Sirena”, scritto e diretto dallo stesso Enriquez, che racconta la libertà di amarsi oltre ogni stereotipo e confine. Il videoclip sarà disponibile sul canale YouTube dell’artista dal 21 ottobre.

“Occhi scuri è un brano a cui tengo molto – racconta l’instancabile Lidia Schillaci, reduce dal successo dello show “Futura, donne per Lucio”, un recital ideato da lei e messo in scena con il supporto di una orchestra sinfonica tutta al femminile e tutta siciliana, che continuerà anche in inverno in giro per l’Italia – l’ho scritto più di quindici anni fa e per troppo tempo l’ho tenuto chiuso nel cassetto. È stata una magia arrivata dal cielo, ne sono convinta perché è arrivata insieme, musica e testo (in dialetto) come un’onda del mare. Adesso è il momento di consegnare il brano al mondo e l’incontro con Alessandro Enriquez ha fatto realizzare questo mio sogno”. [ estratto dell’intervista rilasciata a Sole Santangelo per la rivista Living The City]

Il testo è malinconico, sembra che si parli di un uomo ma in realtà, continua l’artista, l’ho scritta pensando proprio alla Sicilia e ad un sentimento combattuto. Quando lasci la tua terra, provi lo stesso contrasto di quando lasci andare un amore, un sentimento profondo e puro, un po’ lo ami un po’ lo odi.

La copertina del singolo realizzata da Amedeo Piccione è un’immagine di un bacio tra due uomini e una donna, una provocazione tesa a mettere al centro l’amore che supera ogni stereotipo.

LINK DI ASCOLTO

Apple Music https://tinyurl.com/AppleOcchiScuri

Spotify https://tinyurl.com/SpotifyOcchiScuri

YouTube https://tinyurl.com/YouTubeOcchiScuri