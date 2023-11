Neil deGrasse Tyson in libreria con “Prospettive cosmiche”

Neil deGrasse Tyson, nato e cresciuto a New York, è astrofisico e divulgatore scientifico di fama mondiale: “Prospettive cosmiche” è il suo nuovo libro

Quando Galileo Galilei diede alle stampe il Sidereus Nuncius, nel 1610, svelò ai lettori un’immagine del cosmo radicalmente diversa da quella che fino ad allora avevano ritenuto vera. Il suo telescopio, da poco perfezionato, gli aveva permesso di osservare da vicino il Sole, la Luna, le stelle e i pianeti, e di scoprire verità fondamentali sulle leggi che regolano il movimento dei corpi celesti. Punti di vista cosmici che imponevano un ridimensionamento della nostra presunzione: la Terra non è il centro di tutti i moti.

Similmente, questo libro è «una sveglia che suona per la civiltà». L’astrofisico e divulgatore scientifico Neil deGrasse Tyson ci invita in queste pagine a considerare i nostri simili e tutto ciò che ci circonda da una prospettiva completamente nuova, riformulando alcuni dei temi più discussi e dibattuti del nostro tempo (la guerra, la politica, la religione, il genere, la razza, i concetti stessi di verità e di bellezza).

Provare a guardare il mondo come appare a uno scienziato dallo spazio consente infatti di mettere in luce le tante assurdità, le cattive abitudini e le false certezze della nostra epoca. Un’epoca in cui «abbiamo perso completamente di vista ciò che distingue i fatti dalle opinioni, siamo veloci nei gesti di aggressione e lenti in quelli di gentilezza», e le fazioni culturali e politiche si contendono l’anima delle comunità e delle nazioni.

Adottare una prospettiva cosmica può aiutarci a ripensare a fondo i rapporti reciproci fra le nazioni, i popoli e gli esseri umani, e a superare contrasti e divergenze o, quantomeno, a comprenderne le ragioni sottostanti. E, soprattutto, ci costringe a non dimenticare quanto sia parziale il nostro punto di vista e quanto sia rischioso credere che l’universo ruoti intorno a noi.

Neil deGrasse Tyson, nato e cresciuto a New York, è astrofisico e divulgatore scientifico di fama mondiale. Dopo gli studi in Fisica a Harvard, ha conseguito il dottorato in Astrofisica presso la Columbia University e un postdottorato di ricerca alla Princeton University. Fondatore del dipartimento di Astrofisica del Museo di storia naturale di New York, dal 1996 è direttore dell’Hayden Planetarium. È inoltre presentatore del programma televisivo di divulgazione scientifica «Cosmos. Odissea nello spazio» e autore di numerosi libri tradotti in tutto il mondo, tra i quali Astrofisica per chi va di fretta (Raffaello Cortina Editore, 2018). Da Mondadori ha pubblicato: Lettere a un astrofisico (2020).