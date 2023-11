Kongsberg Digital lancia Vessel Performance Merchant. L’applicazione è personalizzata e progettata per la flotta mercantile per migliorare l’efficienza del carburante

Per soddisfare la necessità della flotta mercantile di ottimizzare le decisioni sui viaggi, Kongsberg Digital lancia Vessel Performance Merchant. L’applicazione è personalizzata e progettata per la flotta mercantile per migliorare l’efficienza del carburante e ottimizzare le prestazioni complessive sia della nave che del suo equipaggio.

Sfruttando i dati provenienti dai sensori e dai sistemi di automazione di bordo attraverso l’infrastruttura vessel-to-cloud Vessel Insight, l’applicazione Vessel Performance è stata una fonte di preziose informazioni e analisi per gli armatori e i membri dell’equipaggio dalla sua creazione nel 2020.

Mentre le navi offshore operano su viaggi più brevi e dinamici e spesso devono rimanere ferme in una singola posizione per un certo periodo di tempo – noto anche come posizionamento dinamico – le navi mercantili effettuano viaggi lunghi e stabili. Inoltre, una differenza fondamentale tra i segmenti offshore e mercantile è la fase di pianificazione del viaggio: se gli obiettivi delle operazioni offshore possono cambiare in un periodo di tempo molto breve, i viaggi mercantili sono spesso pianificati con diverse settimane di anticipo.

Per affrontare le differenze nelle operazioni e nel processo decisionale di base dei due segmenti, Kongsberg Digital lancia l’applicazione “Vessel Performance Merchant”. Questa applicazione è realizzata per adattarsi al profilo operativo del segmento mercantile per i lunghi viaggi mercantili globali nel segmento mercantile marittimo.

L’applicazione fornirà agli operatori di navi mercantili dashboard che consentiranno una comprensione intuitiva della situazione e della panoramica attuale della nave, fornendo al contempo supporto decisionale per ridurre il consumo di carburante. Utilizzando un sistema definito dall’utente per creare allarmi e regole per rilevare e aiutare l’equipaggio a prendere decisioni migliori nel momento in cui può avere l’impatto maggiore, Vessel Performance può davvero contribuire a modellare il modo in cui le persone lavorano. Attraverso questo, Vessel Performance Merchant consente ai membri dell’equipaggio e alla gestione a terra di prendere decisioni ben informate sui fattori che determinano il consumo di energia, di effettuare confronti sui viaggi e di ottimizzare il consumo di carburante.