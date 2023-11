In libreria ‘Wildbacher. Dalla Stiria degli Asburgo a vitigno di eccellenza delle colline trevigiane’ di Sergio Tazzer ed Enzo Michelet edito da Kellermann Editore

Il Wildbacher è un vitigno a bacca nera originario della Stiria, in Austria, dove si pensa fosse coltivato sin dall’epoca celtica. La storia di questo vino presente in Italia in una sola ristrettissima area del Veneto, è raccontata da Sergio Tazzer ed Enzo Michelet nel volume “Wildbacher. Dalla Stiria degli Asburgo a vitigno di eccellenza delle colline trevigiane”, in libreria per Kellermann Editore.

La storia del Wildbacher in Veneto trova le sue origini nel lontano XVIII secolo, quando il conte Rambaldo XIII di Collalto fece impiantare questo particolare vitigno nei propri possedimenti nella Marca Trevigiana. Riapparve documentato dopo due secoli a opera del conte Ottaviano Antonio (1842-1912). Da allora il Wilbacher si è ritagliato un’invidiabile nicchia – contenuta in termini di ettari, ma importante all’interno dell’universo enologico – e ha creato intorno a sé un bacino d’interesse e di passione che si intreccia a una cultura del territorio e all’amore per la terra di personaggi come il “poeta contadino” Nino Mura e Luigi Veronelli.

Soltanto tre sono oggi le aziende che ne mantengono la coltivazione e lo vinificano. Ne nasce un prodotto estremamente rappresentativo di un territorio affascinante, caratterizzato dalla bellezza e dolcezza del paesaggio collinare e da una tradizione enologica di importanza internazionale. Un vino elegante che combina freschezza e struttura guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Il libro, con prefazione di Isabella Collalto de Croÿ e con il contributo di Elisabetta Tiveron – In cucina con sapori e profumi della Stiria – dedicato alla cucina stiriana delle origini, è parte della collana Grado Babo diretta da Angelo Costacurta e Sergio Tazzer.

Enzo Michelet – Enologo e presidente dell’Unione ex Allievi della Scuola di Viticoltura e di Enologia di Conegliano. È fondatore di un importante studio di enologia per l’analisi, la sperimentazione e la consulenza tecnologica. Già consigliere nazionale dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani, dal 2011 è socio dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. È autore di pubblicazioni scientifiche e di opere divulgative.

Sergio Tazzer – (Treviso, 1946) già direttore della sede RAI per il Veneto, capo della redazione trentina e della redazione centrale del TGR a Roma. Studioso di storia contemporanea dei paesi dell’Europa centrale e balcanica, è autore di numerosi saggi sulla storia del Novecento, in particolare sulle vicende legate alla Prima Guerra Mondiale. È inoltre membro ordinario dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino