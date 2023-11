“Hateful Eight” è la nuova posse track di Loge

Disponibile online in digitale per Gold Leaves Academy “Hateful Eight” il nuovo singolo di Loge che anticipa il suo nuovo album

Fuori in digitale “Hateful Eight” (https://bfan.link/hateful-eight) il nuovo singolo di Loge che anticipa il suo nuovo album. Il brano è una posse track con i featuring di Lanz Khan, Sarso, Jangy Leeon, Lethal V, Bruno Bug, Drimer, Giovane Feddini e Dj MS.

Il brano esce per Gold Leaves Academy, distribuito da Believe, ed è il quarto e ultimo estratto dall’album “Misteria”, di prossima uscita. I rapper ospiti nel pezzo hanno stili differenti ma ad accomunarli ci sono la passione e il rispetto per il rap, non a caso “Hateful Eight” è un pezzo 100% hip hop. Oltre a Loge, sulla traccia rappano Lanz Khan, Sarso e Jangy Leeon (tre membri di Mad Soul Legacy, crew milanese attiva da un più di un decennio), Lethal V, Bruno Bug, Drimer (tutti e tre membri di FEA Freestyle Elite Agency, tra i freestyler più famosi in Italia) e Giovane Feddini. La produzione musicale del brano, inoltre, è firmata Dj MS che ha avuto un ruolo fondamentale anche nell’ideazione e ispirazione della canzone.

Il titolo del brano, “Hateful Eight”, è un chiaro riferimento all’omonimo film di Quentin Tarantino e riassume alla perfezione il fatto che 8 rapper si alternino sulla stessa traccia.

Loge, nato a Viareggio nel 1994, si appassiona presto al rap e, da adolescente, partecipa a vari eventi hip hop conquistando il podio di qualche contest e, successivamente, aprendo concerti ad artisti sia mainstream sia indipendenti della scena italiana. Appena compiuti 18 anni si trasferisce a Milano dove continua a coltivare la sua passione per la musica e cerca di dare stabilità alla sua “nuova” vita. Nel 2015 firma per Mondo Records, etichetta di Mondo Marcio, ma dopo poco più di un anno decide di lasciarla per avere il pieno controllo sulle proprie uscite. Nel 2017 entra a far parte del neonato collettivo Doraemon Gang 500, capitanato da Vacca, e dopo qualche singolo, a fine 2018 pubblica il suo primo album ufficiale, “Cleanica”, tutto prodotto da Sk8 Beatz, a cui seguono, nel 2019, l’EP “Influencer” e altri singoli. Il secondo album, “Exit”, esce in digitale a maggio 2020 e, appena sei mesi dopo, Loge ne pubblica un terzo, “La Belle Époque”, che, nella Deluxe Edition del 2021, si amplia e prende il sottotitolo di “Blackout”. All’inizio dell’estate del 2022 pubblica l’EP “Eretico Pensiero” in cui figura Vacca come ospite.