Giulia Pratelli pubblica “Canti di Natale Fantastici – Il Calendario Musicale dell’Avvento”

“Canti di Natale Fantastici – Il Calendario Musicale dell’Avvento” è il primo libro di Giulia Pratelli, in uscita nella collana Musica di Seta per Iacobelli Editore

Canti di Natale Fantastici – Il Calendario Musicale dell’Avvento è il primo libro di Giulia Pratelli, in uscita nella collana Musica di Seta per Iacobelli Editore.

Vai alla pagina dedicata: https://www.iacobellieditore.it/catalogo/canti-di-natale-fantastici/

White Christmas è il singolo discografico più venduto della storia e questo potrebbe non stupirvi, ma lo sapevate che il suo enorme successo si lega agli avvenimenti di Pearl Harbor?

I canti natalizi sembrano un argomento banale e prevedibile ma nascondono aneddoti divertenti e interessanti.

Canti di Natale fantastici di Giulia Pratelli, con la prefazione di Paola Gallo, è un libro che scandisce l’attesa del Natale (o accompagna qualsiasi periodo dell’anno) in 24 capitoli da centellinare uno al giorno, al ritmo del calendario dell’’avvento, o da leggere tutti d’un fiato. Una canzone alla volta, spaziando tra brani della tradizione e uscite recenti, versioni tradizionali e interpretazioni inaspettate, ogni capitolo racconta pillole di storia, aneddoti e curiosità sulle origini dei canti tematici e delle nostre tradizioni natalizie.

«Questa è una raccolta, ovviamente personale e parziale, ma (almeno nell’intenzione) il più possibile attenta alle diverse sfumature di quel mondo incredibilmente vasto che sono i canti a tema natalizio – racconta Giulia Pratelli. Curiosando tra libri, ascolti e riscoprendo antiche tradizioni ho iniziato a raccogliere un piccolo bagaglio di aneddoti e storie che ho deciso di condividere dando vita ad un piccolo calendario dell’avvento: 24 caselle che nascondono altrettante canzoni. Un’avventura nata per gioco, nei pochi secondi delle storie di un social, per poi trasformarsi in un programma radiofonico e diventare, finalmente, carta stampata perché “resister non si può” alla magia di un periodo dell’anno che, nonostante tutto, porta con sé un’atmosfera unica e ha un posto speciale nel cuore di molti di noi.».

Il libro è il secondo titolo della nuova collana di Iacobellieditore in collaborazione con Musica di seta: libri, scritti, pensieri che nascono dalle esperienze di donne musiciste, cantautrici, scrittrici che hanno fatto della musica l’imprescindibile colonna sonora della vita.

«Mi riconosco nella passione per il Natale e per la sua colonna sonora che Giulia racconta e diffonde – dice Chiara Raggi, Founder & Director Musica di Seta. Il suo punto di vista narrativo e musicale non è mai scontato! Questo libro è la prosecuzione di un lavoro interessante e divertente nel quale abbiamo affiancato Giulia. La nostra curiosità e il nostro modo di fare musica passa anche e soprattutto attraverso la ricerca, il desiderio di scovare perle preziose e questo libro, per noi, è una di queste».

C’è vita oltre All I Want For Christmas Is You? Si può sopravvivere all’attesa del Natale senza ascoltare sempre i soliti tormentoni e magari riscoprire le radici di una tradizione lunga e ricca di sorprese? La risposta è si.

BIO GIULIA PRATELLI

Nel 2018 vince il Premio InediTO Colline di Torino sezione testo can- zone e il “miglior testo” sia al Premio Lauzi sia al Premio Bianca D’Aponte. Nel 2019 è finalista al Premio De André e al Mia Martini Festival. Da una sua idea, nel 2018, ha preso forma l’omaggio a Lucio Dalla dal titolo Come è profondo il mare, sviluppato e portato in scena con Tommaso Novi, Luca Guidi e Giorgio Mannucci. Sotto la direzione artistica di Zibba pubblica gli album Tutto bene (Rusty Records, 2017) e Nel mio stomaco (BlackCandy Produzioni, 2022). Quest’ultimo contiene Qualcuno che ti vuole bene, scritto e interpretato insieme a Bianco, e Le cose da fare, premio per il Miglior Testo al XV Festival Internazionale della Cinematografia Sociale – Tulipani di Seta Nera. Ha ideato la rubrica social 24 CAROLS – Il calendario musicale dell’avvento, diventata poi un programma radiofonico da lei scritto e condotto per Radio Icaro nel 2021 e oggi, finalmente, un libro.