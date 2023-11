Diabete gestazionale: studio boccia criteri diagnostici OMS

Secondo uno studio, i criteri OMS del 2013 per l’identificazione del diabete gestazionale hanno una bassa sensibilità nel primo trimestre di gravidanza

Secondo uno studio pubblicato di recente sulla rivista BMJ Medicine, i criteri OMS del 2013 per l’identificazione del diabete gestazionale hanno una bassa sensibilità quando si basano sulla valutazione di un test orale di tolleranza al glucosio da 75 g nelle fasi precoci delle gravidanze a basso rischio.

In tutto il mondo è stato osservato un aumento della prevalenza delle gravidanze complicate da diabete gestazionale, una condizione che comporta il rischio di esiti avversi neonatali e che aumenta in base all’iperglicemia materna. Interessa una quota di gravidanze compresa tra il 2% e il 30% a seconda dell’età materna più avanzata, dell’indice di massa corporea più elevato, di uno stile di vita poco attivo e dei cambiamenti nelle soglie di screening.

I criteri adottati dall’OMS nel 2013 prevedono, per determinare l’iperglicemia materna, di effettuare un test orale di tolleranza al glucosio (OGTT) da 75 g tra la 24a e la 28a settimana di gestazione, con cut-off diagnostici compresi tra 5,1 e 6,9 mmol/l per le concentrazioni di glucosio a digiuno, di almeno 10 mmol/l per le concentrazioni di glucosio plasmatico post-carico di 1 ora e di almeno 8,5 mmol/ per concentrazioni di 2 ore. Tuttavia, hanno scritto gli autori, una diagnosi e un intervento precoci potrebbero potenzialmente migliorare gli esiti neonatali e materni a breve e lungo termine

Valutazione dell’efficacia dei criteri OMS all’inizio della gravidanza

Per valutare l’efficacia dei criteri OMS 2013 nel primo trimestre di gravidanza (quindi prima delle 24-28 settimane di gestazione previste), i ricercatori hanno condotto uno studio di coorte multicentrico su partecipanti con un’età compresa tra 18 e 45 anni, che erano all’inizio della gravidanza e che stavano ricevendo lo screening del primo trimestre. L’età gestazionale è stata determinata sulla base dell’ecografia del primo trimestre.

Sono state escluse le donne con diabete preesistente, malattie infettive croniche, malattie croniche del fegato, dei reni o del cuore, precedente intervento di chirurgia bariatrica e trattamento con metformina o acido acetilsalicilico per una storia di malattia ipertensiva in una precedente gravidanza. I criteri di esclusione fetale includevano anomalie genetiche, cromosomiche o morfologiche che necessitavano di ulteriori accertamenti.

I dati raccolti dalle partecipanti riguardavano storia familiare, peso, altezza, gravidanza, analisi delle urine, pressione sanguigna e complicanze mediche. I dati clinici includevano ricoveri ospedalieri, visite di assistenza prenatale, dettagli del parto e visite postpartum.

Tra la 12a e la 15a settimana di gestazione le partecipanti sono state sottoposte a screening con test OGTT da 75 g. Nei due giorni precedenti è stato loro raccomandato di mangiare e bere normalmente, mentre la mattina del test è stato chiesto loro di non fumare, non mangiare e non bere più di qualche sorso d’acqua.

Dopo un periodo di digiuno di almeno 10 ore è stata eseguita la prima misurazione dei livelli di glucosio nel siero. Sono stati prelevati campioni di sangue una e due ore dopo l’assunzione di un carico di 75 g di glucosio con 250-300 ml di acqua. In base ai criteri OMS 2013 il diabete gestazionale è stato diagnosticato in presenza di almeno 1 valore anomalo.

Criteri OMS poco sensibili per prevedere il futuro diabete gestazionale

Nell’analisi finale sono stati incluse 636 partecipanti, al 12% delle quali è stato diagnosticato un diabete gestazionale con un test OGTT tardivo. Nelle pazienti con diabete gestazionale sono stati rilevati livelli mediani di BMI più elevati pre-gravidanza e alla visita dello studio rispetto alle donne senza diabete gestazionale. L’età materna, la gravidanza e l’età gestazionale alla visita dello studio erano simili tra i due gruppi.

In base ai criteri OMS 2013, il 7,6% dei risultati OGTT era anomalo e le partecipanti con diagnosi di diabete gestazionale tra la 24a e la 28a settimana di gravidanza avevano spesso livelli di glucosio più elevati nel test OGTT precoce.

È stata trovata una correlazione moderata tra OGTT precoce e tardivo. Una diagnosi di diabete gestazionale è stata effettuata nel 25,1% delle donne utilizzando i criteri OMS 2013 per le misurazioni del livello di glucosio a digiuno. I criteri avevano una bassa sensibilità e un’elevata specificità all’inizio della gravidanza.

I risultati di questo studio prospettico su una coorte a basso rischio hanno indicato che l’OGTT da 75 g come strumento di screening all’inizio della gravidanza non è sufficientemente sensibile quando si applicano i criteri OMS 2013, hanno osservato gli autori. I valori di glucosio postcarico erano più alti all’inizio della gestazione complicata dal diabete in gravidanza e la riduzione dei valori di cut-off di postcarico ha identificato un gruppo ad alto rischio per lo sviluppo successivo del diabete gestazionale o delle donne che potrebbero trarre beneficio da un trattamento precoce.

«Questi risultati hanno indicato la necessità di modificare i criteri OMS 2013 per prevedere una diagnosi successiva di diabete gestazionale nelle donne in gravidanza» hanno concluso gli autori, raccomandando «di condurre ulteriori ricerche per convalidare questi esiti in diverse popolazioni e di studiare gli effetti degli interventi precoci sullo stile di vita e sui farmaci nella gestione di una diagnosi precoce di diabete gestazionale rispetto a una diagnosi tardiva».

Referenze

Huhn EA et al. Sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy of WHO 2013 criteria for diagnosis of gestational diabetes mellitus in low risk early pregnancies: international, prospective, multicentre cohort study. BMJ Med. 2023 Sep 13;2(1):e000330.

