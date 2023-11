Allurion presenta Coach Iris, consulente digitale per perdere peso

Allurion lancia Coach Iris, il nuovo consulente digitale all’avanguardia basato sull’intelligenza artificiale per la perdita di peso

Allurion ha introdotto “Coach Iris,” un assistente per la salute alimentato dall’intelligenza artificiale generativa, progettato per migliorare l’efficacia del programma Allurion. Questo assistente offre supporto costante, educazione e motivazione attraverso l’App Allurion. Coach Iris fornisce ai pazienti accesso 24/7 a consulenze personalizzate su piani alimentari, ricette, programmi di esercizio fisico, tecniche di gestione dello stress e consigli motivazionali. Jeff Feldgoise, Senior Vice President of Digital di Allurion, ha dichiarato: “Questa è una risorsa fondamentale per i pazienti, un compagno di fiducia. Oltre a rispondere alle richieste dei pazienti, è progettato per garantire un coinvolgimento continuo degli stessi nel loro percorso di perdita di peso, contribuendo a risultati più positivi”. Coach Iris rappresenta una svolta nell’assistenza ai pazienti obesi, superando i limiti dell’assistenza umana e coinvolgendo i pazienti in modo proattivo e motivazionale.

La Dott.ssa Roberta Ienca, Nutrizionista di Allurion, ha commentato: “L’intelligenza artificiale applicata alla salute è un potente strumento per migliorare l’efficacia del trattamento e aumentare la soddisfazione del paziente”.

L’obiettivo di Allurion è far diventare Coach Iris un punto di riferimento per i pazienti, offrendo assistenza, motivazione e supporto in ogni fase del loro percorso di perdita di peso. E’ disponibile senza costi aggiuntivi per le cliniche che sottoscrivono i piani Allurion Virtual Care Suite VCS+ o VCS Customized.