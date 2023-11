Tetra in radio e in digitale con la nuova canzone “Pensieri”

“Pensieri” (We found love-Rhianna rmx) è la nuova canzone di Tetra. Il brano racconta le difficoltà e le sofferenze che una ragazza può incontrare al giorno d’oggi

Quante ragazze che fanno drill ci sono in Italia? E quante di queste riescono a portare il tema della violenza sulle donne nel testo di una canzone?

Lei è riuscita a fare entrambe le cose in modo divino con il suo nuovo brano: Pensieri (We found love-Rhianna rmx). Il brano racconta le difficoltà e le sofferenze che una ragazza può incontrare al giorno d’oggi.

Il testo è stato scritto interamente in freestyle in un flusso di pensieri (non a caso è quello il titolo della canzone) che l’artista ha avuto dopo l’ennesima delusione dovuta al comportamento maschile di fronte alla sua musica.

Lei afferma che un’artista musicale vada giudicato in base al talento e alla musicalità non in base alla bellezza, o ancora peggio in base alla sensualità, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna.

Tetra, esponente dell’emotrap italiana, ha fatto uscire nel 2021 il suo primo Ep di 6 canzoni intitolato ermeticamente ‘’Vomito’’ interamente registrato mixato e prodotto da Young Radical (Daniel Wanja).

Dopodiché si è trasferita a Milano dove ha incontrato il suo attuale produttore, pluripremiato con dischi d’oro e di Platino, Tradez (Andrea).

I due si sono trovati sin da subito avendo gli stessi gusti musicali e la passione per Avril Lavigne ed in meno di un anno sono riusciti a chiudere un disco completo dalle sonorità emo/dark e metal che uscira’ quest’anno.

Tetra ha un carattere forte e nonostante sia delusa, come tutti i cantanti al giorno d’oggi, dal mainstream e dalla scena femminile attuale non demorde; continua a fare il suo lavoro anzi lo fa sempre meglio ed è in cerca di un’etichetta che l’aiuti nella sua missione perchè sa quanto vale quello che ha da offrire e quanto sia unico nel suo genere, ma non è facile come sembra riuscire ad arrivare alle persone: il mondo oggi è stanco e vuole solo distrarsi o giudicare il prossimo da dietro uno schermo così da non farsi male. Non c’è più molta serietà, tutti i valori sono stati annientati e ci stiamo sempre più’ annichilendo nell’egoismo. Tetra si tira fuori da tutto questo e vuole far sentire la sua voce fuori dal coro per far riflettere le persone e comunicare qualcosa di diverso.

La ragazza organizza anche eventi alternativi di nome ‘’In Gabbia’’ (genere: EMOTRAP/POPUNK/TRAPMETAL) che ha portato a Roma e a Milano riscuotendo molto successo. L’iniziativa è nata per aiutare gli artisti emergenti che fanno il suo stesso genere a fare più live ma soprattutto a farli davanti al giusto pubblico. E’ infatti riuscita a creare una community che ha fatto esibire per la prima volta su un palco molti artisti emergenti, incontrare artisti, trovare Featuring, collaborazioni, amicizie ma soprattutto conforto, comprensione e senso di appartenenza che mancano come l’acqua nel deserto alle nuove generazioni.

Nessuno gli dava la possibilità di farlo e quindi l’ha fatto da sola per sé e per gli altri.

Al di fuori di questi eventi che organizza lei stessa, è stata ospite su molti palchi importanti di Roma: Alcazar; Traffic club; Snodo Mandrione; Largo Venue; Marmo; Fennel factory; Container e tantissimi altri. Si sta facendo conoscere anche a Milano, si è esibita varie volte anche lì ed è stata ospite dell’Emonight ad aprile 2023, del Greebo Party di Bergamo ed il 27 luglio ha partecipato e organizzato insieme alla Broken soul ent la terza e forse l’ultima data di “In gabbia’’ al Barrios di Milano che ha cambiato la storia della musica italiana.