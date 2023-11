Sanofi scorporerà la sua unità per la salute dei consumatori

Sanofi ha annunciato l’intenzione di scorporare la sua unità per la salute dei consumatori e di riorientare l’attività di R&S dell’azienda

Sanofi ha annuciato l’intenzione di scorporare la sua unità per la salute dei consumatori e di riorientare l’attività di R&S dell’azienda, unendosi alla scommessa fatta da altri grandi produttori di farmaci negli ultimi anni, secondo cui la prossima ondata di progressi in campo medico richiederà grandi risorse per essere immessa sul mercato. Per la prima volta nella sua storia, l’azienda sarà totalmente un’azienda biofarmaceutica.

L’unità consumatori sarà probabilmente scorporata come società francese indipendente già alla fine del prossimo anno. Sanofi prevede una riduzione di costi per circa 2 miliardi di euro (2,1 miliardi di dollari) in tutte le sue attività e di reinvestire i risparmi nella ricerca.

In un’intervista rilasciata prima dell’annuncio, l’amministratore delegato di Sanofi Paul Hudson aveva dichiarato che l’azienda si trova di fronte a una finestra cruciale. I brevetti in scadenza sono pochi, il settore dei prodotti di consumo è cresciuto bene e l’azienda deve fare grandi scommesse sul suo futuro per il prossimo decennio.

“Non abbiamo perdite significative di esclusività da qui all’inizio del 2030”, ha dichiarato Hudson alla testata Endpoints News. “Non posso lasciar perdere questa finestra. Devo investire nella scienza ora. Non stiamo riempiendo una vasca da bagno che perde come molti altri nostri colleghi”.

Unità già indipendente dal punto di vista organizzativo

La divisione salute dei consumatori, che Sanofi aveva acquisito nel 2017 nell’ambito di uno scambio con Boehringer Ingelheim, funziona già come unità aziendale autonoma. “Ci siamo resi conto di aver dato loro tutta la libertà possibile per iniziare ad operare, tranne l’ultimo passo”, ha detto Hudson. “E se lo sono guadagnato, si sono davvero guadagnati il diritto di essere una società quotata in borsa e di competere”.

Nel 2019 Sanofi ha annunciato che avrebbe iniziato a gestire l’attività consumer come un’entità separata, dando vita a speculazioni che, a un certo punto, l’azienda avrebbe separato l’attività.

Nel terzo trimestre dell’anno ha generato un fatturato di 1,2 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente (escludendo l’effetto dei tassi di cambio).

“Negli ultimi tre anni ha iniziato a dare ottimi risultati”, ha detto Hudson a proposito della divisione consumer health. “Nuova leadership, nuova attenzione, razionalizzazione dei marchi e dei portafogli. Per molti trimestri ha iniziato a crescere più velocemente del mercato”.

Hudson ha detto che Sanofi si aspetta di procedere rapidamente con la transazione, in parte grazie al lavoro svolto negli ultimi anni per rendere l’unità più indipendente. Non è stato deciso come utilizzare i proventi dello spinout, ma Hudson ha suggerito che almeno in parte saranno restituiti agli azionisti.

“Abbiamo l’intenzione di ricompensare gli azionisti in quel momento”, ha detto. “Non abbiamo detto come, ma sono stati pazienti e leali con noi”. L’azienda intende inoltre mantenere la sua attività di farmaci generici, che contiene farmaci più vecchi a cui sono state assegnate meno risorse, ma che secondo Hudson sono fondamentali per finanziare la crescita. “Il contributo che ci danno ci permette di raddoppiare la nostra attività scientifica”, ha dichiarato.

Sanofi punta tutto sulla ricerca

Per Sanofi, molti dei tagli ai costi saranno riallocati all’interno dell’azienda, ha sottolineato Hudson. “Quest’anno spenderemo più di quanto abbiamo mai speso in R&S”, ha dichiarato il CEO, e ancora di più nel 2024 e forse nel 2025. “Quando sono entrato in azienda, speravo che avremmo raggiunto un momento in cui la scienza avrebbe fatto da apripista, e l’abbiamo raggiunto”.

Ma alcuni programmi verranno abbandonati. Pur non volendo dire quali, Hudson ha suggerito che potrebbero essere tagliate alcune attività sperimentali in campo oncologico, neurologico e delle malattie infiammatorie. “Abbiamo prodotti in oncologia che potrebbero non cambiare lo standard di cura, che potrebbero essere molto utili, ma non cambiare le cose in modo sostanziale”, ha detto Hudson. Tra questi potrebbero esserci gli anticorpi tri-specifici che “non siamo sicuri che cambieranno la pratica della medicina”.

Altre attività, anche ad alto rischio, potrebbero essere disposte ad andare avanti. Hudson ha citato l’inibitore orale del TNF dell’azienda, una piccola molecola che, in caso di successo, potrebbe rientrare nella legge sulla riduzione dell’inflazione negli Stati Uniti.

Un trend generale

Nell’ultimo mezzo decennio la tendenza delle case farmaceutiche è stata quella di pensare che più piccolo è meglio. Un’azienda dopo l’altra ha abbandonato le proprie attività nel settore dei farmaci di consumo, della salute animale e dei generici, nel tentativo di concentrarsi su farmaci innovativi a più alto rischio e a più alto rendimento.

Come riportato da Barron’s nel giugno 2022, le grandi aziende farmaceutiche hanno abbandonato le loro attività collaterali fin dai primi anni 2000, un processo che è culminato negli ultimi anni, quando praticamente tutte le principali case farmaceutiche sono emerse come biofarmacie pure play.

Tra questi c’è Pfizer, che ha scorporato la sua attività di generici in combinazione con Mylan e ha ceduto la sua unità consumer in una joint venture con GSK. GSK ha poi scorporato l’attività in una società autonoma chiamata Haleon e prevede di utilizzare i proventi per arricchire la propria pipeline.

Novartis ha completato questo mese lo scorporo della sua attività di generici Sandoz per diventare quella che definisce un’azienda farmaceutica “pure-play”. Anche Johnson & Johnson, che per anni si è mantenuta fedele all’idea di essere un conglomerato con prodotti di consumo e dispositivi collegati all’attività farmaceutica, all’inizio di quest’anno ha scorporato l’unità di consumo.