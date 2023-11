Polonia, i segreti della regione Podkarpackie: dai rifugi bellici a un resort di lusso

Viaggio alla scoperta degli angoli nascosti della Polonia con i segreti della regione Podkarpackie: dai rifugi bellici a un resort di lusso

I playoff della fase a gironi della CEV Women’s Champions League sono in corso. Nel Gruppo D, la squadra del sud-est della Polonia, le “linci” della PGE Rysice Rzeszów, sta affrontando le squadre di Italia, Belgio e Germania.

Vi invitiamo a fare il tifo, a viaggiare e soprattutto a visitare la Polonia, perché la squadra PGE Rysice Rzeszów si allena in una regione bellissima, poco conosciuta e sorprendente. Potremmo scrivere delle montagne, dei castelli e della splendida architettura in legno di questo angolo sud-orientale della Polonia chiamato Podkarpacie, ma questa volta preferiamo scoprire i suoi segreti!

Segreto I

C’è un luogo nel mezzo della selvaggia natura dei Carpazi che, ai tempi della Polonia comunista, portava il nome in codice W-2. Si trattava del centro di villeggiatura dell’Ufficio del Consiglio dei Ministri situato ad Arłamów, nel sud della regione, ritenuto lussuoso per i canoni dell’epoca. Come si addice a un avamposto segreto, era circondato da una recinzione alta 3 metri e lunga 120 km. La struttura aveva anche un proprio aeroporto. Qui riposavano e andavano a caccia i dignitari polacchi, nonché numerosi ospiti stranieri, come il leader jugoslavo Josip Broz Tito, il presidente francese Giscard d’Estaing, lo scià dell’Iran Reza Pahlavi, il leader della Repubblica Democratica Tedesca Erich Honecker e il re Baldovino I del Belgio. Nel 1982, il futuro Premio Nobel e Presidente della Polonia, Lech Wałęsa, fu internato proprio qui.

Ma Arłamów non è solo un ricordo del passato. Dopo la privatizzazione e alcuni anni di crisi, è stato possibile costruire un resort ispirato alla leggenda, altrettanto imponente e decisamente più ecologico. Questa struttura, enorme ma sostenibile, è apprezzatissima, tra gli altri, dagli atleti polacchi. Non c’è da stupirsi. Qui si trovano campi da pallamano, pallavolo e basket, un campo da calcio regolamentare, poligoni di tiro, un campo da golf, una scuderia e un complesso sciistico. C’è anche un centro spa di lusso e un eliporto. Oggi ad Arłamów tutti possono sentirsi come i dignitari del passato.

Segreto II

Questa casetta bianca e poco appariscente alla periferia di Rzeszów è presenti per decenni: 80 metri quadrati di spazio abitativo, una famiglia e una vita apparentemente tranquilla. Ma questa famiglia non invitava mai ospiti. Non poteva. Perché? Quindici metri sotto il loro appartamento si trovava un imponente rifugio antiatomico di 380 metri quadrati, costruito negli anni Cinquanta come posto di comando dell’esercito. “Marysieńka” è un rifugio autonomo di prima classe: da qui si poteva inviare una nave in mare o un capo di Stato all’estero. L’esercito è stato di stanza qui per cinque decenni. L’edificio è stato declassificato solo nel 2009.

Era destinato a mantenere in vita 58 persone privilegiate per 21 giorni. Disponeva di una rete elettrica indipendente, di sistemi di riscaldamento e ventilazione, di filtri per impedire l’ingresso di contaminazione radioattiva e di scorte alimentari. E, naturalmente, stazioni di comunicazione e di ascolto radio. Era dotato di una fonte d’acqua indipendente – un pozzo scavato a 100 metri dalla superficie – per proteggere l’acqua dalla contaminazione. Per chiunque entrasse nel rifugio dall’esterno era prevista una doccia tiepida.

I segreti tecnici del rifugio sono stati svelati. I dettagli delle operazioni della struttura rimangono ancora un mistero. Ciò che non è un segreto è che può essere visitato.

Segreto III

Un cancello poco appariscente che conduce a un misterioso tunnel di rifugio, invisibile dall’aria, per un treno del personale. Si trova a Strzyżów – a 30 km da Rzeszów, la capitale della regione. Cosa nasconde? È l’unica struttura di questo tipo in Polonia. Qui fu nascosto il treno di Adolf Hitler, l’Amerika, nell’agosto del 1941. Il rifugio in cemento armato, lungo 438 metri, venne costruito su ordine del Führer.

Nelle vicinanze, nel villaggio di Stępina, si trova la seconda parte del quartier generale “Anlage Süd” di Hitler, un enorme rifugio ferroviario fuori terra lungo 383 metri. Un tempo l’area era circondata da una recinzione in legno e da fili spinati e i rifugi erano nascosti sotto reti mimetiche. È questa la parte del quartiere che Adolf Hitler utilizzò personalmente durante il suo incontro con Mussolini. Come raccontano i testimoni, in quel periodo gli abitanti dei villaggi circostanti non poterono lasciare le loro case per diversi giorni e l’esercito tedesco aveva il compito di “imitare la vita del villaggio”.

La regione di Podkarpackie cela molti altri segreti, ma è meglio che li scopriate da soli!

Aggiungiamo che sia gli appassionati di sport che gli amanti dell’avventura possono raggiungere Rzeszów con un volo diretto da molte città europee, come Milano, Roma o Monaco, o con un volo di collegamento via Varsavia o Monaco.

Per ulteriori informazioni sulla Polonia, visitare Poland.Travel e sulla regione Podkarpackie, visitare Podkarpackie.Travel.

Fonte delle informazioni: Klub Sportowy Developres Rzeszów