Pfizer taglia costi per le vendite inferiori alle aspettative di vaccini Covid

Pfizer effettuerà una riorganizzazione aziendale e un taglio delle spese per un valore di 3,5 miliardi di dollari a causa delle vendite inferiori al previsto del vaccino Covid

Pfizer ha ridotto del 13% le previsioni di vendita per l’intero anno e ha dichiarato che effettuerà una riorganizzazione aziendale e un taglio delle spese per un valore di 3,5 miliardi di dollari a causa delle vendite inferiori al previsto del vaccino e del trattamento antivirale per COVID-19.

Pfizer prevede che il programma di riduzione dei costi realizzerà circa un miliardo di dollari di risparmi nel 2023 e almeno 2,5 miliardi di dollari il prossimo anno.

Nel 2021 e 2022, Pfizer aveva ottenuto ricavi record, superando i 100 miliardi di dollari l’anno scorso, dopo aver sviluppato il vaccino Comirnaty con il partner tedesco BioNTech SE e il trattamento antivirale Paxlovid sviluppato internamente. L’anno scorso, il fatturato di questi due prodotti ha superato i 56 miliardi di dollari.

Ma dal 2021 i tassi di vaccinazione annuali sono calati drasticamente e la domanda di trattamenti è diminuita in quanto l’immunità a livello di popolazione è aumentata grazie ai vaccini e alle infezioni precedenti.

Il comunicato di Pfizer fornisce una chiara visione dei tassi di vaccinazione Covid-19, che il CDC ha smesso di riferire a maggio, quando l’agenzia sanitaria ha fatto sapere che 230,6 milioni di americani erano completamente vaccinati. Un numero molto inferiore di persone, circa 56 milioni, ha ricevuto il richiamo del vaccino.

Pfizer e i suoi concorrenti hanno iniziato a vendere un vaccino COVID aggiornato per il prossimo autunno. “Siamo orgogliosi del fatto che le nostre scoperte scientifiche abbiano avuto un ruolo significativo nel tenere sotto controllo la crisi sanitaria globale”, ha dichiarato Albert Boura, CEO di Pfizer, in un comunicato. “Man mano che otterremo maggiore chiarezza sui tassi di vaccinazione e di trattamento per la COVID, saremo in grado di stimare meglio il livello di offerta adeguato per soddisfare la domanda”.

L’azienda farmaceutica ha dichiarato di prevedere per il 2023 un fatturato compreso tra 58 e 61 miliardi di dollari, in calo rispetto alla precedente previsione di 67-70 miliardi di dollari. La riduzione è dovuta esclusivamente alla diminuzione delle aspettative per i prodotti COVID-19. Pfizer ha dichiarato che i suoi prodotti non COVID rimangono sulla buona strada per ottenere una crescita dei ricavi tra il 6% e l’8% su base annua nel 2023.

Pfizer ha dichiarato che nel terzo trimestre si accollerà un onere non monetario di 5,5 miliardi di dollari per cancellare 4,6 miliardi di dollari di Paxlovid e 900 milioni di dollari di svalutazione delle scorte e altri oneri per il vaccino.

Pfizer ha ridotto le previsioni di vendita del suo trattamento antivirale COVID Paxlovid di circa 7 miliardi di dollari, compreso uno storno non monetario di 4,2 miliardi di dollari, in quanto ha accettato di consentire la restituzione di 7,9 milioni di dosi acquistate dal governo statunitense. In precedenza l’azienda aveva previsto per l’anno in corso ricavi da Paxlovid pari a circa 8 miliardi di dollari.

Pfizer ha dichiarato che, nell’ambito di un accordo con il governo statunitense, un credito per le dosi di Paxlovid restituite finanzierà un programma per la fornitura gratuita del farmaco agli americani non assicurati e sottoassicurati fino al 2028 e ai pazienti assicurati nell’ambito dei programmi governativi Medicare e Medicaid fino alla fine del prossimo anno.

Pfizer fornirà inoltre al governo degli Stati Uniti un milione di dosi di Paxlovid per la Strategic National Stockpile. L’azienda prevede che il farmaco sarà disponibile in commercio per le persone con assicurazione privata a partire dal 1° gennaio.

Pfizer ha inoltre ridotto le aspettative di fatturato per l’intero anno per il vaccino COVID di circa 2 miliardi di dollari a causa di tassi di vaccinazione inferiori al previsto.