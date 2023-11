Online “Dare You to Try”, il nuovo singolo di JAS

In radio e in streaming “Dare You to Try”, il nuovo singolo di JAS. Prosegue il percorso nel pop elettronico di questa giovane e talentuosa cantautrice

La cantautrice e poli-strumentista JAS continua a incantare il pubblico con il suo secondo singolo, “Dare You to Try.” Dopo il successo del suo primo singolo, “Enough of You,” pubblicato lo scorso gennaio, Jas si conferma come una delle voci emergenti più promettenti nel panorama musicale contemporaneo.

“Dare You to Try” è un brano che prosegue il percorso tracciato dal suo debutto musicale. Ciò che distingue “Dare You to Try” dal suo primo singolo, tuttavia, è il suo ritmo incalzante, la sua aura dance e la sua irresistibile componente ballabile, quasi a voler far risuonare ancora l’essenza dell’estate che sta per finire.

Come la precedente, anche questa canzone è nata da una semplice composizione al pianoforte, che riflette l’approccio sincero e autentico di JAS alla creazione musicale. Il brano è stato magistralmente arrangiato da Antonio Condello (vero e proprio guru della musica indipendente), con cui JAS continua una collaborazione fruttuosa.

Il testo di “Dare You to Try” racconta un sentimento di passione intensa e travolgente verso un’altra persona. La canzone dipinge un quadro di una danza infinita di corteggiamento, una storia d’amore mai completamente sbocciata. È attraverso questa canzone che Jas riesce a sublimare una passione selvaggia e incontrollata che l’ha travolta in passato. La canzone cattura un turbine di emozioni, passando dalla felicità alla tristezza e alla rabbia, come un’altalena di sentimenti. Le parole oscillano tra tristezza, desiderio e aggressività, da cui il titolo provocatorio e coinvolgente, “Dare You to Try.”

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di JAS e seguire il suo straordinario percorso musicale, potete visitare il suo profilo Instagram all’indirizzo https://www.instagram.com/jas_bchod/ .

JAS continua a dimostrare di essere un artista destinato a lasciare un’impronta indelebile nel mondo della musica pop elettronica, e “Dare You to Try” è solo il prossimo capitolo della sua affascinante storia musicale.