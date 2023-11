Obesità: per adolescenti opzione più conveniente è fentermina/topiramato

Obesità negli adolescenti: secondo un nuovo studio, a 5 anni l’opzione più conveniente è la dose massima di fentermina/topiramato

In una microsimulazione economica degli interventi per la gestione dell’obesità negli adolescenti pubblicata sulla rivista JAMA Network Open nessuna terapia farmacologica aggiuntiva si è dimostrata costo-efficace dopo 13 mesi e 2 anni di trattamento rispetto alla sola consulenza sullo stile di vita, mentre a 5 anni fentermina/topiramato alla dose massima è risultata più conveniente in termini di QALY guadagnati.

La prevalenza dell’obesità adolescenziale negli Stati Uniti è in continua crescita e attualmente interessa più di 1 adolescente su 5. Come trattamento di prima linea sono raccomandati gli interventi intensivi sul comportamento sanitario e sullo stile di vita (come consulenza dietetica e attività fisica), ma spesso la riduzione del BMI è di piccola entità e il trattamento viene abbandonato. Nel 2023 l’American Academy of Pediatrics ha raccomandato che negli adolescenti obesi con almeno 12 anni, vengano offerti i farmaci antiobesità in aggiunta alla gestione comportamentale.

Scopo di questo studio era di stimare negli obesi più giovani i costi, gli anni di vita aggiustati per la qualità (QALY, quality-adjusted life years, un’unità di misura impiegata nell’analisi costi-utilità che combina la durata della vita con la qualità della stessa, dove un QALY pari a 1 corrisponde all’aspettativa di vita di un anno in condizioni di buona salute) e il rapporto costo-efficacia del trattamento di prima linea da solo o in aggiunta alle opzioni farmacologiche.

«In questa valutazione economica, abbiamo utilizzato un modello di simulazione per esaminare il rapporto costo-efficacia di tre farmaci anti obesità in aggiunta alla consulenza sullo stile di vita per trattare gli adolescenti» hanno affermato l’autore senior Chin Hur, professore di medicina ed epidemiologia e direttore sanitario della ricerca e valutazione sulle innovazioni sanitarie presso il Columbia University Irving Medical Center e colleghi.

«La stima ha evidenziato che i farmaci anti obesità non sono economicamente vantaggiosi rispetto alla sola consulenza sullo stile di vita a 13 mesi e 2 anni» hanno aggiunto. «Nella valutazione a 5 anni le migliore strategia è invece risultata essere la dose massima di fentermina e topiramato, con un guadagno incrementale in termini di costo-efficacia rispetto alla consulenza sullo stile di vita di circa 57mila dollari per QALY».

Confronto del rapporto costo-efficacia di più modalità di intervento contro l’obesità

I ricercatori hanno utilizzato un modello di microsimulazione a livello di paziente relativo al trattamento degli adulti obesi per analizzare il rapporto costo-efficacia della consulenza sullo stile di vita da sola e in aggiunta a liraglutide 3 mg sottocute al giorno, fentermina più topiramato orale a un dosaggio medio (7,5 + 46 mg al giorno), fentermina più topiramato alla dose massima (15 + 92 mg al giorno) e semaglutide 2,4 mg sottocute a settimana negli adolescenti con obesità.

Il modello ha simulato un ipotetico gruppo di 100mila adolescenti con caratteristiche basali simili a quelle osservate negli studi clinici (età media 15 anni, 58% femmine, BMI medio 37 kg/m2). Il rapporto costo-efficacia è stato valutato a 13 mesi, 2 anni e 5 anni. Per determinare il costo mensile di base dei farmaci è stato utilizzato il costo medio nazionale di acquisizione dei farmaci CMS. Il costo della consulenza sullo stile di vita è stato invece stimato sulla base di un intervento basato sulla famiglia per l’obesità pediatrica.

Il trattamento era considerato conveniente se aveva un rapporto incrementale costo-efficacia (ICER) inferiore a 100mila dollari per QALY guadagnato. È stato determinato che il miglior trattamento o intervento in ogni momento era quello con il maggior numero di anni di vita guadagnati pur essendo economicamente vantaggioso.

Fentermina/topiramato alla dose massima più conveniente, ma solo nella proiezione a 5 anni

A 13 mesi, liraglutide è risultata comportare costi più elevati e minori QALY guadagnati rispetto alla dose massima di fentermina/topiramato, una combinazione che alla dose media ha invece mostrato un costo per QALY più elevato rispetto alla dose massima. La dose massima di fentermina/topiramato non si è rivelata conveniente, con un ICER di 317mila dollari per QALY guadagnati rispetto alla consulenza sullo stile di vita.

A 2 anni, liraglutide e fentermina/topiramato alla dose media avevano entrambi costi più elevati e minori QALY guadagnati rispetto a fentermina/topiramato alla dose massima. La dose massima di fentermina-topiramato non si è rivelata economicamente vantaggiosa a 2 anni, anche se l’ICER era sceso a 138mila dollari per QALY rispetto alla consulenza sullo stile di vita. A 5 anni invece la dose massima di fentermina/topiramato è diventata la terapia preferibile, grazie a un ICER di 57mila dollari per QALY rispetto alla consulenza sullo stile di vita.

Era stato ipotizzato che, in ogni momento, semaglutide aggiungesse il maggior numero di QALY. Tuttavia, rispetto alla dose massima di fentermina/topiramato, l’ICER di semaglutide ha mostrato un rapporto costo-efficacia non favorevole. Secondo un’analisi di sensibilità, perché diventi conveniente il costo mensile di semaglutide dovrebbe essere ridotto del 97,5% a 13 mesi, dell’89,4% a 2 anni e dell’85,2% a 5 anni.

«Anche se semaglutide era l’unica strategia in grado di ridurre il BMI rispetto al basale a 5 anni, il suo costo mensile di quasi 1.300 dollari ha portato a un ICER decisamente al di sopra della soglia fissata per la disponibilità a sostenere questi costi» hanno commentato gli autori. «Il costo elevato dei farmaci anti-obesità, soprattutto se a totale carico del paziente, rappresenta un ostacolo importante che può scoraggiare i pazienti dall’adottare il trattamento aggressivo raccomandato dall’American Academy of Pediatrics».

In un’analisi di sensibilità probabilistica utilizzando una soglia di disponibilità a sostenere una spesa di 100mila dollari per QALY guadagnato, la consulenza sullo stile di vita è risultata la strategia preferita nel 100% dei casi a 13 mesi e nell’81,3% dei casi a 2 anni. A 5 anni invece era preferibile la dose massima di fentermina/topiramato nell’84,3% dei casi e la consulenza sullo stile di vita nel 10,7% dei casi.

«Sono necessari studi clinici a lungo termine per comprendere appieno la sicurezza, l’efficacia e il rapporto costo-efficacia dei farmaci anti obesità negli adolescenti» hanno concluso.

Referenze

Lim F et al. Cost-Effectiveness of Pharmacotherapy for the Treatment of Obesity in Adolescents. JAMA Netw Open. 2023 Aug 1;6(8):e2329178.

