Lorenzo Del Pero pubblica la canzone “Deponi le armi soldato”

Lorenzo Del Pero in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming con un nuovo singolo intitolato “Deponi le armi soldato”

E’ uscito il nuovo singolo di Lorenzo Del Pero intitolato “Deponi le armi soldato”. Il brano rientra nel terzo lavoro del cantautore pistoiese fuori per Vrec Music label. Il nuovo brano ha sonorità più rock, sempre sui testi urticanti e ricchi di invettive dell’artista, grazie alla produzione artistica coordinata di Marco Olivotto (Giulio Casale, Estra) e Flavio Ferri (Delta V, Gianni Maroccolo).

In “Deponi le armi soldato” non mancano le tematiche sociali di attualità: «Ho scritto questa canzone perché commosso e indignato di fronte alla foto di una madre afghana che porge il proprio figlio a una soldatessa dei marine. Sono rimasto profondamente colpito dall’immagine materna che travalica ogni confine e ogni differenza culturale: il gesto disperato di una madre che affida alle braccia di una donna sconosciuta il proprio bambino nella speranza di salvarlo dalla guerra e di farlo crescere in un mondo libero» – afferma Del Pero.

Cantautore, poeta, bohémien pistoiese Lorenzo Del Pero ha speso una vita per la musica e l’arte tra Londra, Berlino e diversi progetti musicali di matrice rock in lingua inglese (tre album in gioventù ma anche abusi di farmaci ed alcol che ne hanno impedito l’ascesa). Dopo diverse vicissitudini di vita tra Pistoia e l’Europa (tra queste tre esibizioni estive al Pistoia Blues aprendo i concerti di B.B. King, Robert Plant, Joe Satriani) arriva la svolta cantautorale ed il primo disco omonimo in italiano (2013) che contiene i brani simbolo di una rinascita anche spirituale. Dopo diversi anni ed un sodalizio alternato con il produttore Matteo Gaggioli è il nuovo disco “Dell’amore animale, dell’amore dell’uomo, dell’amore di un Dio” esce per Vrec a fine 2019. Un disco sofferto che racconta un artista labile e introverso alla ricerca della salvezza tramite la musica. Il disco include i fortunati singolo “Verrà la pioggia” e “Romina”. Nel 2020 esce anche il disco di Maele interamente scritto e prodotto per lei da Del Pero. Durante la pandemia pubblica a sorpresa l’inedito “Vola il corvo” con l’aiuto di Marco Olivotto (Giulio Casale). Sodalizio che si concretizza nel nuovo album, realizzato anche con la produzione artistica di Flavio Ferri (Delta V, Gianni Maroccolo), “Nato il giorno dei morti”.