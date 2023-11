Logistica dei prodotti: con Oikyweb innovazione, qualità e sostenibilità

Oikyweb: innovazione, qualità e sostenibilità per il futuro dell’home delivery e della logistica specialistica di prodotto

Innovazione in grado di abilitare contemporaneamente qualità e sostenibilità. È questo, in sintesi, il pilastro su cui si basa il futuro del comparto della logistica specialistica dei prodotti, completamente diversa e molto più complicata della logistica dei pacchi. La logistica è un’attività antica quanto l’uomo, ma grazie a tecnologia e servizi sempre nuovi ci sono margini per fare davvero la differenza, per offrire un servizio di alta qualità e per rendere più sostenibile l’intero settore. Il diffondersi dell’e-commerce ha moltiplicato opportunità e sfide di un mercato che può avere una funzione essenziale anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

“Operiamo – precisa Raffaele Ghedini, presidente di Oikyweb, azienda specializzata nell’offerta di servizi integrati per i prodotti e da oltre 20 anni nel settore dell’home delivery – in un ambito molto complesso, che abbiamo fortemente innovato per offrire un servizio di elevata qualità e digitalmente pianificato. Possiamo contare, infatti, sulla nostra Control Tower con sistemi IT completamente proprietari, su un Customer Service molto avanzato e su personale altamente specializzato e costantemente formato. Questa struttura, che mette insieme asset digitali e valori umani entrambi di prim’ordine, ci permette di semplificare i processi e rendere sempre più semplici e precise le consegne e le installazioni anche di quei prodotti (come ad esempio quelli tecnologici estremamente ingombranti o pesanti, di elevato valore o che necessitano di una installazione particolare) che, in alcuni casi, possono presentare notevoli criticità”.

L’home delivery del futuro, tra innovazione e sostenibilità. Negli ultimi 30 anni, con il diffondersi dell’e-commerce, il settore della logistica è radicalmente cambiato. Investire nella digitalizzazione per rendere il processo più efficiente attraverso piattaforme proprietarie sviluppate internamente per la pianificazione ed il controllo di ogni singolo servizio dedicato, nonché in sistemi che possano limitare al massimo l’inquinamento è vitale per un settore che, lo sappiamo, svolge un ruolo essenziale per l’economia ma, allo stesso tempo, rappresenta una importante fonte di inquinamento.

Per Oikyweb il rispetto ambientale è una vera missione. “La sostenibilità ambientale – aggiunge Raffaele Ghedini – è da sempre una nostra priorità. Studiamo costantemente soluzioni e azioni, concrete e misurabili, che possano garantire una gestione più efficiente in termini di emissioni di Co2, investiamo costantemente nei nostri sistemi di ottimizzazione dei percorsi per le consegne, nello studio di imballaggi riciclabili e procedure di riduzione degli sprechi, nei processi di rivitalizzazione e riuso di prodotti o componenti e di smaltimento corretto dei RAEE”.