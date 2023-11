I ragazzi di Amici 23 non puliscono: De Filippi infuriata e maglia sospesa per Holden

Amici 23, le pulizie mettono a rischio i ragazzi. Maglia sospesa per Holden, De Filippi arrabbiata in puntata: “Mew non ha mangiato a causa della sporcizia che aveva intorno”

Come accade ormai da qualche tempo, anche quest’anno il tema delle ‘mancate pulizie’ nella casa di Amici fa infuriare i professori e Maria De Filippi. “Chi segue Amici sa che ogni anno arriva il video sulle mancate pulizie, sinceramente non ne posso più (…) non va bene proprio, a me scoccia fare il sermone”.

Come spiega l’Agenzia di stampa Dire (www.dire.it), dopo la clip mandata in onda, la padrona di casa fa i nomi di coloro che sono ritenuti responsabili delle mancate pulizie: Mida, Ayle e Holden. Proprio quest’ultimo è stato ripreso dal suo coach Rudy Zerbi, che ha deciso di punirlo sospendendogli la maglia: “È un vero schifo- ha detto Zerby- perché non si può vivere così. Da anni dico che la disciplina va di pari passo all’arte e per me uno che è bravissimo ma non rispetta le regole non è bravissimo, quindi la tua maglia è sospesa”.

L’argomento è stato poi ripreso da Maria De Filippi che, molto adirata ha raccontato che l’alunna Mew è arrivata persino a non mangiare a causa della sporcizia che aveva intorno.