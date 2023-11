I campioni della Coppa Davis non andranno da Mattarella il 21 dicembre

L’Italia del tennis che ha vinto la Coppa Davis il 21 dicembre non andrà al Quirinale: “Per quei giorni i ragazzi hanno già in calendario da tempo le vacanze”

L’Italia non salirà al Quirinale con la Coppa Davis in mano il 21 dicembre, come annunciato. Perché il tennis in quei giorni “è in vacanza” in vista del primo impegno della stagione 2024 a Melbourne, in Australia, in calendario a gennaio. Va preso dunque un altro appuntamento con Mattarella.

Lo spiega Angelo Binaghi, presidente della Federtennis: “Il 21 dicembre purtroppo non potremmo andare al Quirinale: ci dispiace da morire per il presidente Mattarella con cui abbiamo una promessa in sospeso. I ragazzi hanno già in calendario da tempo le vacanze in vista della partenza per l’Australia, dove comincia la stagione agonistica. Lo faremo quando ci sarà possibile. La stagione del tennis è fatta così e noi non dobbiamo cambiare di una virgola, essere sempre gli stessi, non perderci in passerelle, anche se quella al Quirinale ovviamente non lo è. Dico che non dobbiamo cambiare le nostre abitudini che sono l’applicazione, il lavoro, il metodo”.