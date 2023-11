Gli studenti vincitori del concorso “Movimenta le tue idee” a Bruxelles

Gli studenti vincitori del 1° Concorso Nazionale per le Scuole Superiori “Movimenta le tue idee”, ideato dalla UIR – Unione Interporti Riuniti in visita a Bruxelles

Otto studenti italiani, provenienti dal Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Campania e Veneto, grazie all’impegno dell’eurodeputato Paolo Borchia, hanno avuto la possibilità di visitare la sede del Parlamento dell’Unione Europea a Bruxelles ed assistere ad una seduta della Commissione Trasporti e Turismo.

A recarsi in visita sono stati gli studenti risultati vincitori del 1° Concorso Nazionale per le Scuole Superiori “Movimenta le tue idee”, ideato dalla UIR – Unione Interporti Riuniti, (l’associazione che riunisce gli interporti italiani), al fine di promuovere la conoscenza della rete italiana degli interporti e di far comprendere il ruolo, talvolta sottovalutato, del trasporto e della logistica, anche in chiave di sostenibilità ambientale. La delegazione Uir è stata guidata da Alberto Milotti, dell’Interporto di Verona, nonché vicepresidente di Europlatforms.

Il presidente della UIR, Matteo Gasparato, ha sottolineato quanto sia “fondamentale che le nuove generazioni conoscano ed imparino ad apprezzare gli sforzi che gli interporti italiani e l’intera comunità logistica fanno per assicurare un futuro più sostenibile al nostro Paese, aggiungendo che il Concorso Movimenta le tue idee, dopo il successo della prima edizione, proseguirà anche per il prossimo anno”.

I lavori vincitori, foto e video, selezionati tra le centinaia pervenuti, in generale sono riusciti nell’obiettivo di rendere la parola “interporto” fruibile da chiunque, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile, e spiegando come gli interporti rappresentino un crocevia per una logistica più intermodale e sostenibile