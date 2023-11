Contratti di lavoro a tempo determinato: NexumStp pubblica nuovo ebook

NexumStp con Università Parthenope e Assosomm pubblica nuovo ebook su contratti di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro

È disponibile gratuitamente il nuovo ebook di NexumStp dedicato al tema “Il contratto di lavoro a tempo determinato e la somministrazione di lavoro”. La pubblicazione è stata realizzata dai consulenti del lavoro di NexumStp Gianluca Petricca e Michele Regina (anche segretario generale Assosomm), in collaborazione con il laboratorio LaReLab dell‘Università Parthenope di Napoli e con Assosomm (Associazione italiana delle agenzie per il lavoro).

Tra la grande società di consulenza aziendale NexumStp e l’Ateneo è stata avviata una partnership lo scorso anno proprio sulle attività di ricerca in materia di relazioni di lavoro e di risorse umane nell’ambito del LaReLab del dipartimento di Giurisprudenza, diretto dal professor Edoardo Ales. Il proficuo scambio di esperienze tra il mondo universitario e la realtà di NexumStp, che in Italia assiste oltre 22 mila clienti negli ambiti del lavoro, legale, fiscale e dell’innovazione, ha così dato vita al nuovo ebook.

Il professor Edoardo Ales, ordinario di Diritto del lavoro all’Università Parthenope, afferma: “L‘ebook realizzato a quattro mani con NexumStp e Assosomm ha l‘indubbio merito di tradurre in modo concreto il senso di una riflessione condivisa su temi di immanente attualità rispetto agli sviluppi della nostra materia. Essa coniuga il rigore di una prima, istantanea sistemazione scientifica con l‘informazione professionale, fornendo una visione di insieme completa e aggiornata sino alla circolare n. 9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di ottobre 2023. Gli istituti sotto osservazione sono i due tipi di contratto, a termine e di somministrazione, maggiormente emblematici della tortuosa evoluzione delle politiche italiane di flessibilità degli ultimi dieci anni“.

Gianluca Petricca, socio fondatore e managing partner di NexumStp, aggiunge: “L‘auspicio è che l‘ebook sia uno strumento valido ed efficace per imprese, lavoratori e professionisti che hanno l‘esigenza di orientarsi nella complessa disciplina dei diritti e delle tutele del lavoro. Grazie alla collaborazione con l‘Università Parthenope, in particolare al lavoro svolto con figure di spessore e grande competenza del settore accademico è stato possibile condensare in una sintesi organica le linee guida essenziali e aggiornate delle regole del contratto a termine e della somministrazione“.

Rosario Rasizza, presidente di Assosomm, sottolinea: “L‘iniziativa editoriale è di estremo interesse per gli operatori delle agenzie per il lavoro ed i lavoratori coinvolti nella somministrazione. La collaborazione con l‘Università Parthenope e NexumStp è per noi motivo di grande soddisfazione e punto di riferimento per una crescita in qualità“.

Alla parte relativa alla normativa si affiancano contenuti pratici, con esempi concreti di casi e situazioni d’esempio delle relazioni tra datori di lavoro e dipendenti. Note e tabelle mettono in evidenza in modo schematico e leggibile i contenuti chiave dei decreti, passaggi chiave ed elementi di particolare importanza da tenere in considerazione.

disponibile online sul sito web di NexumStp . L’ebook è