Tre storie nell’ultima puntata di “Fame d’amore” su Rai 3

In seconda serata su Rai 3 il programma “Fame d’Amore” chiude la stagione con le storie di Filip, Lara ed Elia

Ultimo appuntamento con Fame d’amore, domenica 26 novembre alle 23.15 su Rai 3, per concludere il racconto delle storie di ragazzi affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare, ma anche da tutti quei problemi psicologici che hanno alla base il bisogno di essere amati, come la depressione, i disturbi d’ansia, l’autolesionismo, la dipendenza da alcol o droghe, il disturbo bipolare, il disturbo border e altre condizioni come la disforia di genere.

Alla guida del programma Francesca Fialdini, che conduce il telespettatore tra le pieghe delle storie di chi soffre di un malessere mentale e che ha il coraggio di raccontarsi, allargando ancora di più il raggio d’indagine per approfondire le relazioni familiari.

Nell’ultima puntata della docuserie prodotta da Rai Approfondimento in collaborazione con Ballandi, il focus è su Filip, un ragazzo di 14 anni ospite in comunità a causa di una forte depressione e per l’abuso di farmaci e di sostanze. Inoltre, la storia di Lara, una ragazza di 28 anni che – anche se non sembrerebbe perché il suo peso è nella norma – soffre di una grave forma di anoressia. Infine Elia: ha 24 anni e il suo sogno è fare il cantante. Durante tutta l’adolescenza ha vissuto a disagio dentro il suo corpo che sentiva estraneo.