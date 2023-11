Menzione al Centro Protesi Inail al Premio Forum Sanità 2023

Il Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio ha ottenuto la menzione speciale al Forum Sanità 2023 nella categoria Lifescience con il progetto “I processi digitali rivoluzionano la tecnica ortopedica e lo sport paralimpico”. Lo studio a carattere nazionale e internazionale è stato condotto in partnership con l’Università di Padova, la Northwestern University (USA), il Minneapolis veterans administration healthcare service, e l’Università di Washington. Il riconoscimento è stato conferito al gruppo di lavoro durante l’evento di premiazione “Persone e ruoli per la Sanità digitale & Premio Forum Sanità 2023” che si è svolto a Roma presso la LVG Plaza The Hub LVenture Group.

Attivati quattro nuovi flussi di lavoro digitali. Grazie al progetto, sono stati introdotti e implementati quattro nuovi flussi di lavoro digitali volti a realizzare dispositivi su misura più confortevoli, affidabili e performanti per le persone che abbiano subito la perdita di un arto, in particolare a causa di un infortunio sul lavoro. Le nuove soluzioni operative, inoltre, hanno portato ulteriori benefici, come la riduzione dei tempi di costruzione del dispositivo e una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro del tecnico ortopedico.

Realizzate protesi e ortesi sportive per gli atleti della Nazionale paralimpica. Il primo flusso digitale ha sviluppato un software basato su un algoritmo di Machine Learning non supervisionato per la predizione della forma di invasature su misura per amputato di arto inferiore. Gli altri tre flussi hanno riguardato, invece, la realizzazione di protesi e ortesi sportive per gli atleti della Nazionale paralimpica italiana: un nuovo processo basato su tecnologie Cad-Cam per la riproduzione dell’allineamento tra piede protesico e invasatura per protesi da corsa, lo sviluppo di una nuova tipologia di ortesi per il sitting-volley e un approccio integrato di sviluppo digitale e valutazione biomeccanica per le ortesi per la corsa.

Molti atleti ai Giochi di Tokyo e ai Mondiali di atletica a Parigi. Queste soluzioni hanno avuto un’immediata ricaduta sugli atleti, molti dei quali hanno partecipato ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 e ai Mondiali di atletica di Parigi 2023. Ma i benefici hanno riguardato anche il lavoro dei tecnici ortopedici che hanno realizzato i dispositivi innovativi, in quanto si è ridotto il tempo speso nelle lavorazioni manuali a vantaggio di quello dedicato a pazienti e atleti. Infine, i flussi hanno avuto un impatto positivo anche sulla sicurezza, poiché hanno permesso di ridurre l’esposizione ad agenti irritanti quali acqua e gesso e i rischi legati al sovraccarico biomeccanico causati dalla movimentazione di carichi.

Il Premio Forum Sanità. Giunto quest’anno alla sua ottava edizione, il premio Forum Sanità è un riconoscimento istituito dal Gruppo Digital360 con l’obiettivo di valorizzare le iniziative volte a risolvere problematiche organizzative, di competenze, di processo o servizio delle organizzazioni sanitarie attraverso l’innovazione digitale o nuovi modelli organizzativi e di servizio. Il premio si colloca all’interno della manifestazione Forum Sanità 2023.