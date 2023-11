Logistica: Telepass Innova e REMIRA uniscono le forze

REMIRA, gruppo internazionale specializzato in soluzioni intelligenti per la supply chain e la logistica, ha integrato i servizi KMaster di Telepass Innova

REMIRA ( https://www.remira.com/it/ ), gruppo internazionale specializzato in soluzioni intelligenti per la supply chain e la logistica, ha integrato i servizi KMaster di Telepass Innova, la società controllata da Gruppo Telepass, leader nel settore dei servizi per la mobilità, per la gestione e pianificazione a 360 gradi dei viaggi per i propri clienti nel mondo dei trasporti. Il modulo Travel AutoSped di REMIRA, integrato al portale KMaster, permette infatti di gestire completamente la pianificazione dei viaggi, dai preventivi agli ordini, dall’anagrafica dei mezzi ai tariffari di clienti e fornitori, ed è sempre aggiornato in merito alle ultime disposizioni legislative.

Il modulo integrato consente alle aziende di autotrasporto di automatizzare il dialogo con i Nodi Logistici tramite il portale KMaster e di comunicare i viaggi pianificati per una determinata data o periodo, l’itinerario previsto, le informazioni dei container – grazie alla gestione dell’intermodalità – e il Nodo Logistico a cui l’autista dovrà accedere. L’integrazione permette di ricevere riscontri dal Nodo Logistico rispetto al superamento dei controlli documentali o eventuali anomalie che possono quindi essere risolte prima che il veicolo si presenti al Nodo Logistico. Permettendo la gestione di tutti questi parametri, Travel AutoSped è in grado di imputare i costi di ogni singolo mezzo, calcolare statistiche per migliorare le aree di intervento e ottimizzare l’intero viaggio.

Il software offre una gestione completa nell’organizzazione dei viaggi, in particolare il programma segue tutti i passi necessari per il loro completo e preciso controllo. Travel AutoSped non è rivolto solo ad ottenere vantaggi economici, ma anche a semplificare e razionalizzare l’attività di pianificazione dei viaggi di un’azienda di trasporto che, come noto, richiede tempi lunghi e notevole utilizzo di risorse. È inoltre lo strumento ottimale per il controllo dei costi e dei ricavi del trasporto stesso.

“Siamo molto soddisfatti che un player così importante nel mondo della mobilità in Italia si sia integrato con noi. In questo modo i nostri clienti potranno gestire al meglio la progettazione e l’organizzazione dei viaggi – afferma Silvia Miriello, Suite Travel Expert di REMIRA Italia – Con Travel AutoSped tutte le informazioni vengono raggruppate e diventano consultabili in un unico modulo, che permette di creare i viaggi, controllare i costi e rimanere sempre aggiornati in merito alle ultime disposizioni legislative.”