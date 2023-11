Gsk conclude accordo per ADC mirato a B7-H4 di Hansoh Pharma

GSK ha raggiunto un accordo che le conferisce i diritti esclusivi diritti esclusivi a livello mondiale per ADC mirato a B7-H4 di Hansoh Pharma

GSK ha raggiunto un accordo che le conferisce i diritti esclusivi diritti esclusivi a livello mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione del coniugato anticorpo-farmaco (ADC) mirato a B7-H4 di Hansoh Pharma. coniugato anticorpo-farmaco (ADC) di Hansoh Pharma. Il composto, denominato HS-20089, è attualmente in fase di fase I in Cina per pazienti affetti da tumori solidi avanzati.

“In base ai primi dati clinici, riteniamo che HS-20089 abbia il potenziale migliore della categoria potenziale nel tumore dell’ovaio e dell’endometrio, con opportunità anche in altri tumori solidi”, ha commentato Hesham Abdullah, responsabile globale della R&S oncologica di GSK.

Ha aggiunto che l’accordo “è in linea con il nostro approccio per far avanzare nuove opzioni terapeutiche per le pazienti affette da tumori ginecologici”.

Oltre a colpire l’antigene di superficie B7-H4, sovraespresso nei tumori dell’ovaio e dell’endometrio e spesso collegato a una prognosi sfavorevole, le aziende hanno sottolineato che HS-20089 utilizza tecnologie ADC convalidate, come il payload di un inibitore della topoisomerasi.

In base ai termini concordati, GSK pagherà 85 milioni di dollari in anticipo ad Hansoh, che potrà inoltre ottenere fino a 1,5 miliardi di dollari in milestone basate sul successo. Dopo la commercializzazione di HS-20089, GSK pagherà anche royalties graduali sulle vendite nette globali al di fuori di Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan, che sono i territori non coperti dall’accordo.

Nel frattempo, la casa farmaceutica britannica ha stretto una partnership con Mersana Therapeutics per sviluppare l’ADC STING-agonista di Immunosynthen, denominato XMT-2056. L’accordo ha un valore potenziale di oltre 1 miliardo di dollari e prevede un pagamento anticipato di 100 milioni di dollari a Mersana. Tuttavia, XMT-2056 ha avuto problemi all’inizio di quest’anno, quando la Fda ha bloccato uno studio clinico di fase I su pazienti con tumori solidi avanzati che esprimono HER2.