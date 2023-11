“Game Lover” in scena all’Auditorium Lux di Gattinara

“Game Lover”, in calendario domenica 26 novembre all’Auditorium Lux di Gattinara(Vc), è una brillante commedia teatrale che conquista il cuore del pubblico

“Game Lover”, in calendario domenica 26 novembre all’Auditorium Lux di Gattinara(Vc), è una brillante commedia teatrale che conquista il cuore del pubblico con una narrazione coinvolgente e riflessiva sulla vita di coppia. Scritta con maestria, questa produzione offre non solo momenti di puro divertimento, ma anche profondi spunti di riflessione sul rapporto tra uomo e donna, il tutto in un’arrestabile cornice di situazioni comiche. La storia segue la vita di Danilo e Arianna, dall’inizio del loro corteggiamento fino al momento in cui decidono di condividere la loro vita in matrimonio. I due personaggi, interpretati magistralmente da Alessandra Merico e Enzo Casertano, ci conducono attraverso una serie di altalenanti momenti – che oscillano tra felicità e piccole crisi – portando il pubblico in un viaggio avvincente nella vita coniugale. La pièce cattura perfettamente quei momenti di vita quotidiana che tutti noi conosciamo e viviamo. La storia tragica e comica di questa coppia cerca di stare al passo con le modernità e con i cambiamenti nei costumi sociali, sentimentali e antropologici della nostra epoca. Il pubblico si identifica facilmente con Danilo e Arianna mentre navigano attraverso le sfide di una relazione matrimoniale. Sebbene affronti ancora una volta il tema dell’amore, lo fa con una rinnovata energia, intelligenza e ironia, regalando agli spettatori un’altra gemma teatrale. La commedia non solo ricorda la celebre coppia comica Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, ma riesce a far ridere proprio come loro, mantenendo al contempo una punta di nostalgia. La storia ha inizio con l’incontro tra Arianna e Danilo durante una partita di tennis, introducendo il pubblico a due personaggi che sembrano così diversi ma complementari. Le dinamiche del corteggiamento sono irresistibili e il modo in cui la coppia si sviluppa nel corso dello spettacolo è un omaggio a quei grandi momenti di Commedia all’Italiana. Non solo risate a crepapelle ma anche una riflessione sul significato della vita in coppia. Sicuramente un’occasione da non perdere per assistere a questa commedia che offre il meglio dell’umorismo e della riflessione sulla vita coniugale. Si comincia a ridere intorno alle 21.00.

