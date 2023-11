Dolore post-artroscopia dell’anca: controllo migliore con i soli oppioidi

Artroscopia dell’anca: regime analgesico con zopiclone, gabapentin e/o celecoxib non ha conferito alcun beneficio rispetto a un approccio standard basato su oppioidi

Secondo i risultati di un nuovo studio, presentato al meeting annuale del 2023 dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons, un regime analgesico multimodale composto da zopiclone, gabapentin e/o celecoxib non ha conferito alcun beneficio rispetto a un approccio standard basato su oppioidi nei pazienti sottoposti ad artroscopia dell’anca.

L’analisi non ha rilevato differenze tra i gruppi in termini di punteggi del dolore, consumo di oppioidi o durata della degenza ospedaliera (LOS). Tuttavia, gli autori hanno chiesto ulteriori ricerche volte a ottimizzare il controllo del dolore riducendo al minimo il consumo di oppioidi postoperatori.

“L’utilizzo dell’artroscopia dell’anca è aumentato in modo significativo negli ultimi anni”, ha affermato Ryan Degen, assistente professore di chirurgia presso la Western University di London, Ontario. “Attualmente, l’analgesia con oppioidi rimane un pilastro del controllo del dolore postoperatorio. L’uso dell’anestesia regionale e dei blocchi perioperatori aggiuntivi è stato studiato in numerosi studi. Tuttavia, l’uso di farmaci orali aggiuntivi, che hanno dimostrato di migliorare il controllo del dolore postoperatorio, è stato scarsamente studiato”.

Data questa lacuna nella letteratura, Degen e i suoi colleghi miravano specificamente a esaminare gli effetti di un sonnifero non benzodiazepinico, gabapentin e celecoxib, nel migliorare il controllo del dolore postoperatorio.

I ricercatori hanno arruolato 132 pazienti nello studio prospettico monocentrico, tutti sottoposti ad artroscopia dell’anca per conflitto femoro-acetabolare sintomatico presso l’istituto tra il 2018 e il 2021. I partecipanti sono stati randomizzati in uno dei quattro gruppi di trattamento:

Gruppo 1, standard di cura: ossicodone-paracetamolo (37,5500 mg, da una a due compresse ogni sei ore secondo necessità); profilassi dell’ossificazione eterotopica con naprossene (500 mg due volte al giorno per tre settimane);

Gruppo 2: standard di cura più un sonnifero postoperatorio, zopiclone (7,5 mg ogni notte per sette giorni);

Gruppo 3: standard di cura più gabapentin orale preoperatorio e postoperatorio (600 mg un’ora prima dell’intervento; 600 mg dopo l’intervento, otto ore dopo la dose preoperatoria);

Gruppo 4: standard di cura più premedicazione con celecoxib orale (400 mg un’ora prima dell’intervento).

L’esito primario dello studio era il punteggio del dolore sulla scala analogica visiva (VAS), che è stato monitorato quotidianamente per la prima settimana e a giorni alterni per un totale di sei settimane. Gli esiti secondari includevano il consumo di oppioidi e la degenza ospedaliera.

Come riportato da Degen, le caratteristiche dei pazienti non differivano significativamente (p>0,20) tra i quattro gruppi di trattamento.

Dopo aver aggiustato il tempo di trazione intraoperatoria, la somministrazione di narcotici intraoperatori e i punteggi del dolore preoperatorio, i ricercatori non hanno riscontrato differenze significative tra i gruppi nei punteggi del dolore in nessun momento.

Inoltre, i quattro gruppi si sono dimostrati simili anche nel numero di giorni di assunzione di narcotici (p=0,88) e nel consumo di oppioidi, misurato come equivalenti medi giornalieri di morfina in milligrammi (p=0,70).

Infine, non sono state riscontrate differenze significative nella degenza tra il gruppo standard di cura e i tre gruppi sperimentali (p>0,05).

Come discusso da Degen, i risultati indicano che l’analgesia multimodale con i farmaci utilizzati nello studio non sembra migliorare i punteggi del dolore postoperatorio o ridurre la degenza ospedaliera dopo artroscopia dell’anca.

“Gli sforzi di ricerca dovrebbero continuare a concentrarsi sull’ottimizzazione del controllo del dolore al fine di ridurre la necessità e il consumo di oppioidi nel periodo postoperatorio”, hanno affermato gli autori.

Eric S. Schwenk, ha lodato gli sforzi degli autori nell’arricchire la base di prove esistente nel trattamento del dolore dopo artroscopia dell’anca, in particolare in quanto hanno condotto uno studio randomizzato e controllato in un’area in cui gran parte della ricerca è stata di tipo osservazionale.

“Tuttavia, mi chiedo se stiamo cercando di risolvere un problema che è piuttosto minore, dal momento che i dati degli autori mostrano che il numero medio di giorni in cui i soggetti dello studio hanno assunto oppioidi era compreso tra uno e due”, ha commentato Schwenk, direttore di entrambi i centri di Servizio di Terapia del Dolore e Anestesia Ortopedica presso il Sidney Kimmel Medical College della Thomas Jefferson University, a Philadelphia. “Differenze significative nell’analgesia e nel consumo di oppioidi saranno difficili da dimostrare quando i pazienti assumono oppioidi solo per un periodo così breve”.

Schwenk non è stato sorpreso nemmeno dalla mancanza di benefici del gabapentin rispetto allo standard di cura. Ha affermato che diverse meta-analisi hanno concluso che il gabapentin non migliora l’analgesia postoperatoria.

“Inoltre, non mi sorprende che una singola dose preoperatoria di celecoxib non abbia prodotto analgesia per giorni o settimane dopo l’intervento chirurgico”, ha aggiunto Schwenk. “È improbabile che una singola dose di qualsiasi farmaco orale possa fare ciò.”

Infine, ha notato i potenziali benefici sia dei blocchi dei nervi periferici che dell’analgesia da infiltrazione locale nel controllo del dolore postoperatorio dopo artroscopia dell’anca.

“Sarebbe interessante vedere l’effetto sui risultati generato dai blocchi dei nervi periferici o dell’analgesia da infiltrazione locale .”