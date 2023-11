Coppa Davis: la finale tra Italia e Australia in diretta Tv su Rai 2

Trascinata da uno strepitoso Jannik Sinner, l’Italia in finale di Coppa Davis contro l’Australia: le sfide di singolare e doppio in diretta Tv su Rai 2

L’Italia è in finale di Coppa Davis. Nel doppio conclusivo della semifinale di Malaga, la coppia Sinner-Sonego ha battuto 6-3, 6-4 Djokovic-Kecmanovic, dopo 1 ora e 35 minuti di gara. Oggi la squadra di Volandri affronterà l’Australia. L’ultimo e unico successo in Davis dell’Italia risale al 1976. La finale si disputò in Cile: Adriano Panatta e il compagno Paolo Bertolucci indossarono una maglietta rossa per contestare la dittatura di Augusto Pinochet.

L’ultima volta che l’Italia fu invece finalista in Coppa Davis risale a 25 anni fa. Nel 1998, al Forum di Assago di Milano, gli azzurri vennero sconfitti dalla Svezia.

ITALIA-AUSTRALIA, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SINNER

La finale di Coppa Davis sarà visibile in chiaro in tv. L’appuntamento è su Rai 2 alle 15.45. Non solo. La finale Italia-Australia domenica dalle 15.30 sarà anche su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

TUTTI DAVANTI ALLA TV NELLA SEMIFINALE CONTRO LA SERBIA

Il successo dell’Italia contro la Serbia nella semifinale di Coppa Davis, a Malaga, si traduce anche in un grande successo di ascolti, su Rai 2. Occhi puntati soprattutto sull’impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic – nel secondo incontro del pomeriggio di ieri, sabato 25 novembre – che, dalle 15.04 alle 17.42, è stata vista da 2 milioni 149 mila spettatori, con uno share del 17 per cento.

A seguire, dalle 18.23 alle 20.07, la vittoria decisiva di Sinner-Sonego in doppio contro Djokovic- Kecmanovic ha avuto un pubblico di 2 milioni 536 mila spettatori con uno share del 15.7 per cento.

A fine mattinata, invece, la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Miomir Kecmanovic – dalle 12.10 alle 14.40 – è stata vista da 1 milione 689 mila spettatori, con uno share del 12.2 per cento.