Chirurgia colorettale: ecco come ridurre oppioidi dopo intervento

Studio spiega come ridurre al minimo e, in molti casi, eliminare la necessità di analgesia con oppioidi dopo un intervento di chirurgia colorettale

In un lavoro apparso da poco su Jama Network Open viene evidenziato che un regime individualizzato a base di oppioidi e l’uso regolare di gabapentin e clonidina, come analgesico di salvataggio, possono ridurre al minimo e, in molti casi, eliminare la necessità di analgesia con oppioidi dopo un intervento di chirurgia colorettale.

“Oltre alla dipendenza, gli oppioidi sono accompagnati da effetti avversi che compromettono il recupero dopo l’intervento chirurgico, come compromissione della motilità gastrointestinale e compromissione della mobilizzazione”, hanno scritto Claes Gedda, del dipartimento di chirurgia e anestesiologia dell’ospedale Ersta di Stoccolma, e colleghi.

“L’analgesia multimodale è un approccio in cui diversi analgesici vengono combinati per massimizzare l’analgesia minimizzando al contempo i loro effetti avversi”.

Hanno continuato: “Sono stati proposti ulteriori metodi per ridurre la necessità di oppioidi nel controllo del dolore postoperatorio. Questi includono dosaggi di oppioidi personalizzati, gabapentinoidi come analgesico di base e clonidina come analgesico di salvataggio. Tuttavia, gli effetti di risparmio degli oppioidi di questi metodi non sono stati ancora ben valutati negli interventi di chirurgia addominale maggiore”.

In uno studio di coorte retrospettivo in un singolo centro, Gedda e colleghi hanno valutato se questi interventi di risparmio di oppioidi avrebbero influenzato l’uso postoperatorio di oppioidi tra 842 pazienti (età media 64,6 anni; 50% uomini) sottoposti a chirurgia maggiore del colon-retto tra gennaio 2016 e dicembre 2019. Tutti i pazienti hanno ricevuto il seguente pacchetto assistenziale:un regime di oppioidi individualizzato, in cui un set standard di ossicodone orale 10 mg e naloxone 5 mg due volte al giorno è stato sostituito con ossicodone orale 5 mg al bisogno fino alla scomparsa del dolore.

Gabapentin orale 300 mg due volte al giorno nella giornata dell’intervento seguito da 300 mg tre volte al giorno dal giorno 1 fino a 7-10 giorni dopo l’intervento.

Una singola dose di clonidina ev da 75 mg, somministrata al bisogno per alleviare il dolore al posto degli oppioidi.

L’outcome primario era la quantità di oppioidi somministrati il giorno dell’intervento e nei primi 5 giorni postoperatori, misurata in milligrammi equivalenti di morfina (MME) come definito dal CDC.

Durante il periodo di studio, l’uso dei tre componenti nel pacchetto terapeutico è aumentato, con oppioidi individualizzati in aumento dallo 0% al 100%, gabapentin regolare dal 28% al 93% e clonidina di salvataggio dal 18% al 43%.

L’utilizzo mediano di oppioidi è diminuito da 75 MME nel 2016 a 22 MME nel 2019 e la percentuale di coloro che hanno ricevuto basse dosi (≤ 45 MME) dopo l’intervento è aumentata dal 35% al 66%. Inoltre, la percentuale di pazienti che non hanno consumato oppioidi durante questo periodo è gradualmente aumentata dall’11% al 31%.

Inoltre, l’ analisi multivariata ha mostrato che una strategia individualizzata per gli oppioidi (beta=–11,6), il gabapentin regolare (beta=–39,1) e l’aumento dell’età (beta=–1) erano significativamente correlati con la diminuzione del consumo di oppioidi, mentre l’uso di clonidina “rimaneva associato” con l’aumento dell’assunzione di oppioidi. (beta=11,6).

“In questo studio di coorte, un pacchetto terapeutico che comprendeva un regime personalizzato di oppioidi, gabapentin regolare e clonidina come analgesico di salvataggio è stato associato a una diminuzione significativa della quantità di oppioidi consumati dopo un intervento chirurgico importante del colon-retto. Gabapentin e un regime personalizzato di oppioidi sono stati fortemente e indipendentemente associati a questa diminuzione e dovrebbero essere ulteriormente valutati come componenti di un’analgesia postoperatoria multimodale e priva di oppioidi”, hanno concluso Gedda e colleghi.

Gedda C. et al., Multimodal Analgesia Bundle and Postoperative Opioid Use Among Patients Undergoing Colorectal Surgery JAMA Netw Open. 2023 Sep 5;6(9):e2332408.

leggi