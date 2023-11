Dalla prossima settimana 35 milioni di italiani inizieranno a ricevere la tredicesima ma a festeggiare secondo la CGIA sarà anche il fisco

Tra i lavoratori dipendenti e i pensionati sono 35 milioni gli italiani che dalla prossima settimana fino alla vigilia di Natale riceveranno la tredicesima mensilità . Nei portafogli di queste persone finiranno 40,7 miliardi di euro. A “festeggiare” sarà anche il fisco che, attraverso la ritenuta dell’Irpef, incasserà ben 13,2 miliardi di euro. Pertanto, alle imprese/società pubbliche/private e all’INPS la gratifica natalizia costerà, al netto dei contributi previdenziali, 53,9 miliardi di euro (vedi Tab. 1). A fare i conti è stato l’Ufficio studi della CGIA

Come la spenderemo?

In questo momento è molto difficile prevedere cosa acquisteranno gli italiani con la tredicesima. Tra il pagamento delle bollette della luce, del gas e la rata del mutuo, anche quest’anno non saranno molti i soldi che verranno destinati agli acquisti natalizi. Visto l’andamento dei consumi registrato nella prima parte dell’anno, si stima che l’ammontare complessivo della spesa destinata ai regali rimanga pressoché lo stesso del 2022, ovvero tra i 7 e i 7,5 miliardi di euro. Un importo che rispetto a 15 anni fa, comunque, è dimezzato. Come mai? In primo luogo perché tantissimi italiani, approfittando del Black Friday, anticipano sempre più spesso a novembre l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero. In secondo luogo perché in questi ultimi anni le famiglie hanno diminuito il budget destinato alle spese “accessorie” e ciò ha comportato una conseguente flessione della propensione a fare i regali nel periodo natalizio.

Sono cresciute di 7 miliardi, ma niente taglio delle tasse

Rispetto l’anno scorso, il volume economico complessivo delle tredicesime che verrà erogato nelle prossime settimane agli italiani è incrementato di 7 miliardi. Quali sono le ragioni? Innanzitutto perché rispetto al 2022 il numero dei dipendenti presenti nel Paese è aumentato di quasi 400mila unità; dopodichè, va ricordato che anche il monte salari è cresciuto rispetto all’anno scorso e questo è riconducibile, in larga misura, al fatto che alcuni importanti contratti di lavoro sono stati rinnovati. Nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, infatti, l’incremento è stato del 5 per cento. Ricordiamo, inoltre, che il taglio del cuneo fiscale per le retribuzioni lorde annue inferiori a 35 mila euro introdotto dal governo Draghi e confermato anche per l’anno prossimo dall’esecutivo guidato dalla Meloni, ha un effetto limitato sulle tredicesime, nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro, elevato a 3 punti percentuali se la mensilità aggiuntiva è inferiore a 1.923 euro. Si ricorda, infine, che dei 35 milioni di percettori della tredicesima, 16,1 milioni sono pensionati e 18,9 milioni sono lavoratori dipendenti (vedi Tab. 2).

I regali più gettonati? Gli alimentari

Anche quest’anno i generi alimentari dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più acquistato dagli italiani: seguono i giocattoli, i prodotti tecnologici, i libri, l’abbigliamento/scarpe e gli articoli per la cura della persona. Non c’è alcun dubbio che anche i cosiddetti regali “digitali” saranno tra i più gettonati: potendo essere acquistati senza doversi recare presso i negozi fisici, subiranno un ulteriore aumento rispetto ai volumi registrati l’anno scorso. In particolare gli abbonamenti a piattaforme streaming e buoni regalo per gli acquisti online.

A Milano, Roma, Torino e Napoli il più alto numero di percettori

A livello geografico la provincia che presenta il più alto numero di beneficiari della tredicesima mensilità è Milano: tra lavoratori dipendenti e pensionati, le persone interessate saranno 2,91 milioni. Seguono i quasi 2,64 milioni di percettori presenti a Roma, 1,38 milioni di residenti a Torino e 1,35 milioni presenti a Napoli. Le realtà meno interessate, anche perché demograficamente più piccole delle altre, sono i circa 72.500 residenti a Vibo Valentia, i quasi 70 mila ubicati a Enna e i 42.800 che abitano a Isernia (vedi Tab. 2).

Tanti dipendenti e altrettanti pensionati ricevono anche la 14esima

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, tutti i CCNL prevedono, per legge, la tredicesima mensilità. Inoltre, secondo una stima dell’Ufficio studi della CGIA, sono tra i 7,5 e gli 8 milioni i lavoratori dipendenti del settore privato che beneficiano anche della 14esima. La stessa viene erogata nel mese di luglio. I principali contratti nazionali di lavoro che prevedono questa mensilità aggiuntiva sono: l’agricoltura, l’alimentare, l’autotrasporto, il commercio/turismo e il comparto pulizia/multiservizi. La quattordicesima spetta anche ai pensionati, purché non ricevano prestazioni di natura assistenziale come le invalidità civili, gli assegni sociali, rendite INAIL e trattamenti non INPS. Per ricevere questo assegno il destinatario deve aver compiuto 64 anni di età, viene considerato anche il reddito personale del pensionato (quindi non cumulando anche quello del coniuge) e gli anni di contributi versati prima del pensionamento. Sono considerate due diverse fasce reddituali determinate sulla base del trattamento minimo mensile che, nel 2023, ammonta a 563,74 euro.

Tab.1 – Stima delle tredicesime in Italia

N° beneficiari

(milioni) Ammontare lordo tredicesime

(milioni di €) Ritenute Irpef

(milioni di €) Ammontare netto tredicesime

(milioni di €) 35 53.952 13.218 40.734

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS, ISTAT e Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab.2 – Stima del numero dei percettori della tredicesima

(valori assoluti in unità – rank per n° totale di percettori)

Regione Pensionati

(numero) (a) Lavoratori dipendenti

(numero)

(b) Totale percettori

(a + b) Numero Distribuzione

% Lombardia 2.616.219 3.820.551 6.436.770 18,4 Lazio 1.413.686 1.999.346 3.413.032 9,8 Veneto 1.300.565 1.779.510 3.080.075 8,8 Emilia – Romagna 1.242.906 1.674.667 2.917.573 8,3 Piemonte 1.249.890 1.408.607 2.658.497 7,6 Campania 1.292.974 1.314.751 2.607.725 7,4 Toscana 1.030.145 1.244.944 2.275.089 6,5 Sicilia 1.182.711 1.065.350 2.248.061 6,4 Puglia 1.046.452 994.343 2.040.795 5,8 Marche 438.813 496.524 935.337 2,7 Liguria 463.765 465.913 929.678 2,7 Calabria 513.131 403.655 916.786 2,6 Sardegna 450.847 420.370 871.217 2,5 Friuli -Venezia Giulia 355.058 425.645 780.703 2,2 Abruzzo 355.402 376.827 732.229 2,1 Trentino -Alto-Adige 276.755 442.975 719.730 2,1 Umbria 261.408 267.937 529.345 1,5 Basilicata 149.260 145.230 294.490 0,8 Molise 84.465 70.016 154.481 0,4 Valle d’Aosta 35.224 46.235 81.459 0,2 ITALIA 16.131.414 18.873.483 35.004.897 100 Nord Ovest 4.365.098 5.741.306 10.106.404 28,9 Nord Est 3.175.284 4.322.797 7.498.081 21,4 Centro 3.144.052 4.008.751 7.152.803 20,4 Mezzogiorno 5.075.242 4.790.542 9.865.784 28,2

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS

Nota: il numero dei dipendenti è di fonte amministrativa e include i

dipendenti pubblici, quelli privati, i lavoratori agricoli e i domestici. La somma del

parziale delle Regioni non corrisponde al totale per la presenza di soggetti

che si trovano al di fuori dei confini nazionali. I dati si riferiscono al 2022.

Tab.3 – Stima del numero di percettori della tredicesima

(valori assoluti in unità – rank per n° totale di percettori)

Provincia Pensionati

(numero) (a) Lavoratori dipendenti

(numero)

(b) Totale percettori

(a + b) Numero Distribuzione

% Milano 1.027.859 1.886.677 2.914.536 8,3 Roma 1.014.310 1.624.640 2.638.950 7,5 Torino 630.863 754.799 1.385.662 4,0 Napoli 653.559 700.005 1.353.564 3,9 Bari 407.288 444.466 851.754 2,4 Brescia 318.036 448.151 766.187 2,2 Bologna 283.302 427.646 710.948 2,0 Bergamo 287.093 395.392 682.485 1,9 Firenze 270.807 400.871 671.678 1,9 Padova 243.169 349.495 592.664 1,7 Verona 238.573 349.629 588.202 1,7 Vicenza 229.907 328.020 557.927 1,6 Palermo 286.337 269.559 555.896 1,6 Treviso 228.829 321.076 549.905 1,6 Genova 253.804 276.489 530.293 1,5 Varese 244.720 274.981 519.701 1,5 Salerno 260.275 257.266 517.541 1,5 Venezia 226.795 285.043 511.838 1,5 Catania 244.013 252.902 496.915 1,4 Modena 193.991 287.436 481.427 1,4 Cagliari 211.233 213.104 424.337 1,2 Lecce 227.249 178.363 405.612 1,2 Caserta 195.679 203.819 399.498 1,1 Perugia 192.329 206.288 398.617 1,1 Cuneo 169.367 202.284 371.651 1,1 Prov. Aut. Bolzano 131.478 234.607 366.085 1,0 Prov. Aut. Trento 145.277 208.368 353.645 1,0 Como 161.180 184.760 345.940 1,0 Udine 158.044 180.385 338.429 1,0 Reggio Emilia 138.852 197.483 336.335 1,0 Cosenza 184.555 143.833 328.388 0,9 Messina 174.360 132.896 307.256 0,9 Pavia 154.350 145.620 299.970 0,9 Ancona 134.628 165.212 299.840 0,9 Parma 118.585 180.387 298.972 0,9 Foggia 151.034 144.591 295.625 0,8 Taranto 155.788 137.310 293.098 0,8 Latina 144.741 148.024 292.765 0,8 Reggio Calabria 149.646 111.710 261.356 0,7 Pisa 114.071 144.050 258.121 0,7 Forli’ Cesena 112.567 143.851 256.418 0,7 Alessandria 127.604 127.808 255.412 0,7 Sassari 131.087 123.186 254.273 0,7 Mantova 112.583 139.259 251.842 0,7 Ravenna 114.927 131.846 246.773 0,7 Frosinone 123.009 119.507 242.516 0,7 Lucca 108.964 119.257 228.221 0,7 Chieti 104.651 120.102 224.753 0,6 Novara 101.317 121.800 223.117 0,6 Pesaro e Urbino 100.898 121.884 222.782 0,6 Ascoli Piceno 112.088 110.044 222.132 0,6 Cremona 103.325 115.094 218.419 0,6 Arezzo 99.644 110.889 210.533 0,6 Ferrara 110.115 97.327 207.442 0,6 Lecco 96.320 108.508 204.828 0,6 Avellino 107.736 95.049 202.785 0,6 Pordenone 86.313 113.736 200.049 0,6 Brindisi 105.093 89.613 194.706 0,6 Potenza 100.139 93.280 193.419 0,6 Rimini 88.611 102.326 190.937 0,5 Macerata 91.199 99.384 190.583 0,5 Livorno 94.321 95.635 189.956 0,5 Piacenza 81.956 106.365 188.321 0,5 Trapani 105.396 80.580 185.976 0,5 Siracusa 93.343 87.919 181.262 0,5 Agrigento 105.063 73.027 178.090 0,5 Catanzaro 93.255 84.662 177.917 0,5 Teramo 84.778 88.820 173.598 0,5 Pescara 83.137 85.084 168.221 0,5 Siena 75.215 92.232 167.447 0,5 L’Aquila 82.836 82.821 165.657 0,5 Pistoia 83.339 77.495 160.834 0,5 Prato 62.483 98.326 160.809 0,5 Viterbo 86.711 72.163 158.874 0,5 Ragusa 73.235 85.118 158.353 0,5 Savona 85.718 71.068 156.786 0,4 Trieste 69.371 84.527 153.898 0,4 Rovigo 71.521 69.569 141.090 0,4 Belluno 61.771 76.678 138.449 0,4 Benevento 75.725 58.612 134.337 0,4 La Spezia 63.063 69.305 132.368 0,4 Terni 69.079 61.649 130.728 0,4 Grosseto 65.399 57.166 122.565 0,4 Lodi 58.432 64.000 122.432 0,3 Asti 62.536 56.860 119.396 0,3 Caltanissetta 60.655 53.729 114.384 0,3 Campobasso 60.337 51.346 111.683 0,3 Nuoro 60.523 50.987 111.510 0,3 Biella 58.674 52.616 111.290 0,3 Sondrio 52.321 58.109 110.430 0,3 Imperia 61.180 49.051 110.231 0,3 Massa Carrara 55.902 49.023 104.925 0,3 Vercelli 53.218 51.530 104.748 0,3 Matera 49.121 51.950 101.071 0,3 Gorizia 41.330 46.997 88.327 0,3 Verbano Cusio Ossola 46.311 40.910 87.221 0,2 Aosta 35.224 46.235 81.459 0,2 Oristano 48.004 33.093 81.097 0,2 Rieti 44.915 35.012 79.927 0,2 Crotone 42.414 34.140 76.554 0,2 Vibo Valentia 43.261 29.310 72.571 0,2 Enna 40.309 29.620 69.929 0,2 Isernia 24.128 18.670 42.798 0,1 Totale 16.131.414 18.873.483 35.004.897 100

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS

Nota: il numero dei dipendenti è di fonte amministrativa e include i dipendenti

pubblici, quelli privati, i lavoratori agricoli e i domestici. La somma dei dati delle

singole Province non corrisponde al totale per la presenza di soggetti che si

trovano al di fuori dei confini nazionali. I dati si riferiscono al 2022.