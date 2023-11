Torna il pomeridiano di Amici 23 con due eliminazioni a sorpresa

Amici 23, ecco le anticipazioni del pomeridiano in onda domenica: ci saranno due eliminazioni a sorpresa, ospiti musicali della puntata Gaia e Luigi Strangis

Doppia eliminazione a sorpresa nel nuovo pomeridiano di Amici 23. Nella puntata, che andrà in onda domenica 26 novembre alle 14.00 su Canale 5, due allievi dovranno abbandonare la scuola, sostituiti da altrettanti nuovi ingressi. Ospiti musicali Gaia e Luigi Strangis. A giudicare la gara canto Stash e Orietta Berti, mentre per il ballo Rebecca Bianchi e Garrison. Essendo risultato tra quelli che si danno meno da fare in casetta, a Holden è stata sospesa la maglia. Assente Matthew per un lutto familiare.

AMICI 23, CHI SONO GLI ELIMINATI

Nel corso di questa settimana, è stato chiesto agli allievi di mettersi alla prova con una gara da loro stessi giudicata. Agli ultimi posti della classifica ci sono Kumo, Nicholas e Chiara tra i ballerini, e Sarah, Stella e Holy tra i cantanti. I professori hanno scelto di mandare in sfida immediata Nicholas, Chiara e Stella. Queste ultime hanno perso, e sono dunque state eliminate. Al loro posto entrano Martina per il canto (nella squadra della Pettinelli) e Lucia per il ballo (nella squadra di Emanuel Lo). Per quanto riguarda Nicholas, la sfida è stata sospesa e verrà conclusa la prossima settimana con una comparata.

GARA CANTO

Mew Lil Ayle e Petit Holden e Mida Sarah Holy

GARA BALLO

Dustin Kumo e Sofia Marisol Giovanni Gaia