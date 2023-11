Tony Riggi su YouTube con il videoclip di “Salsedine”

È fuori sulle piattaforme streaming il video del nuovo singolo di Tony Riggi “Salsedine” feat. Zeronove24, il brano per l’estate 2023

È fuori il video del nuovo singolo di Tony Riggi “Salsedine” feat. Zeronove24, il brano per l’estate 2023.

“Sono molto contento di avere scritto ‘Salsedine’ con gli amici ZERONOVE24 (Eliseo Incardona e Filippo Alfano) – afferma Tony Riggi – la canzone descrive lo stare bene in spiaggia, in estate, al mare, qualsiasi mare sia, perché il mare ci rigenera sia nel fisico che nelle frequenze dell’ anima.”

Salsedine è una parola che risuona sempre anche nella canzone e che si ripete avvolgendo chi ascolta per 3 minuti e mezzo ricordando il Mare. Un Mare, quello italiano con la M maiuscola, del quale possiamo ascoltare il suono e sentire l’odore, il sapore… quindi chiudete gli occhi, ascoltate il singolo e sentirete proprio profumo di “Salsedine”.

Qui il video: https://youtu.be/LEU58FTsDYw

TONY RIGGI, musicista, cantautore, tecnico del suono con riconoscimento ad honorem della Laurea in Scienze della Musica e dello Spettacolo dall’Accademia Cicerone, ha dedicato una vita agli studi sulla nascita e sullo sviluppo per l’utilizzo delle frequenze sonore in ambito musicale matematico e scientifico. È stato per 26 anni poliziotto. Già diplomato, è insegnante di informatica musicale presso l’Accademia ARCADIA LINGUAGGIO M. Tony ha ideato un nuovo sistema audio denominato HBMF, depositandolo al MISE l’innovazione, basato sull’utilizzo della serie numerica di Fibonacci nel Mastering audio. Ha iniziato questi studi partendo con la ricerca sull’alchimia dei Cavalieri Templari e come attraverso le frequenze si generasse un particolare timbro di suono attraverso la “preghiera”.

Nel corso degli anni ha pubblicato diversi brani e ottenuto grandi soddisfazioni partecipando a diversi concorsi. Collabora da tempo con Tony Esposito e con lui ha realizzato il featuring dei brani “Kalimba De Luna” e “Sinuè”. Nel mese di febbraio 2023, ha pubblicato “Dormo in macchina” brano nato per raccontare le difficoltà della gran parte dei padri separati. A fine maggio lancia in radio “Salsedine” con il featuring degli Zeronove24.

I Zeronove24, nome che si sono dati usando le cifre del prefisso telefonico della loro città, Alcamo, sono un duo composto da Eliseo Incardona e Filippo Alfano due musicisti siciliani con all’attivo diversi singoli e video presenti in digitale.