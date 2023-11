Su Rai 2 “Donnavventura – #UnEsperienzaStraordinaria”: le anticipazioni

Da stamani su Rai 2 al via “Donnavventura – #UnEsperienzaStraordinaria”. Le nuove escursioni dal Piccolo San Bernardo all’Oceano Pacifico

Donnavventura, il branded content di Rai Pubblicità, prodotto della casa di produzione SanMarco, torna su Rai2 con “Donnavventura – #UnEsperienzaStraordinaria”, una serie tutta da scoprire, che andrà in onda il sabato alle 10:10 a partire dal 25 novembre fino al 30 dicembre. Le sei puntate saranno in streaming anche su RaiPlay e poi in replicata nel weekend da gennaio 2024.

Il nuovo viaggio delle avventura tutte al femminile comincerà dal confine italo-francese del Piccolo San Bernardo e arriverà fino al cuore dell’Oceano Pacifico. Si partirà dallo storico “campo base” di La Thuile, in Valle d’Aosta, dal quale si volerà in Tanzania, sull’isola di Zanzibar.

Si raggiungerà poi il Kenya con i suoi affascinanti safari fotografici e restando nell’Oceano indiano, si raggiungeranno le Maldive dove, grazie alla collaborazione con i ricercatori dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si affronteranno argomenti importanti per le isole, simbolo delle vacanze più blasonate. Quattro le viaggiatrici della prima parte di viaggio: Alice, Beatrice, Irene e Jessica a cui nella seconda parte si aggiungeranno Cecilia e Chiara.

Si volerà poi in Giappone per conoscere assieme al pubblico un paese ricco di cultura e di colori: dopo la prima tappa a Tokyo si andrà alla scoperta del Kansai, dalla Prefettura di Wakayama, con i suoi Templi e tradizioni spirituali, e di Osaka che si sta preparando per EXPO2025. Dal Giappone, si volerà nel cuore dell’Oceano Pacifico per raggiungere l’arcipelago delle Isole Fiji, caratterizzate da una fitta e ricca vegetazione, una popolazione accogliente e una cultura di origine melanesiana e creola.

A supporto della nuova avventura, gli storici partner del format coordinati da Rai Pubblicità e perfettamente integrati nel racconto editoriale: Ricola, l’azienda svizzera produttrice delle inimitabili caramelle a base delle originali 13 erbe alpine svizzere, Alviero Martini 1A Classe che curerà come di consueto il look delle reporter di Donnavventura con una capsule collection dedicata alle donne in continuo movimento che affrontano con determinazione le sfide e le avventure quotidiane: un casualwear composto da capi, calzature e accessori contraddistinti dall’iconica mappa Geo. Jeep® che accompagnerà la squadra di reporter mettendo a disposizione 4 nuove Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid e i mitici Wrangler. Infine, Bottoli che sosterrà le ragazze durante tutto il viaggio con lo snack proteico “sfoglie con sesamo”, fonte di fibre con farina italiana e lievito madre.