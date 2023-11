Stress Detector misura i livelli ormonali correlati a sonno, umore e altri disturbi

Stress Detector è il test salivare semplice e rapido che permette di identificare disfunzioni che possono essere risolte intervenendo in modo opportuno

Preoccupazioni, pressioni, ansie date da situazioni che non possiamo controllare, specialmente sul lavoro, in famiglia, nella coppia. Ciò che sentiamo di non poter gestire ci provoca nervosismo, insicurezza, senso di sopraffazione, in una parola: stress. Una condizione che per un italiano su tre è cronica e condiziona la vita di tutti i giorni, manifestandosi anche con disturbi di tipo fisico. Questo perché lo stress ha forti ripercussioni sull’organismo, ed è proprio da qui che possiamo partire per riconoscerlo e contrastarlo.

Cerba HealthCare, il più grande gruppo italiano delle analisi cliniche e della diagnostica ambulatoriale, ha messo a punto un Check-up ad hoc: Stress Detectorche, con un semplice tampone salivare, misura i livelli di alcuni ormoni correlati allo stress, all’insonnia e all’umore. Grazie a Stress Detector è possibile identificare in modo preciso e puntuale eventuali disfunzioni per dare indicazioni circa i passi da mettere in atto per migliorare e favorire un’ottima e sana qualità di vita. Questi passi sono indicati per agire opportunamente su dieta, riposo, e attività sportiva.

«Lo stress è una risposta sia psicologica che fisiologica nei confronti di circostanze che molto spesso, talvolta senza accorgersene, ci troviamo ad affrontare – sottolinea il Prof. Francesco Broccolo, direttore scientifico di Cerba HealthCare Italia –. In situazioni stressanti il nostro organismo attiva il sistema nervoso e alcuni processi biologici nel tentativo di mantenere l’omeostasi, con lo scopo di conservare invariate le caratteristiche dell’organismo nonostante i cambiamenti esterni. È fondamentale tenere presente che lo stress può assumere molteplici forme a seconda del carattere, della personalità e del modo di reagire dell’organismo di ciascuno di noi». Proprio per le sue manifestazioni così differenti, e anche per il fatto che dopo la pandemia è diventato così comune e diffuso, spesso lo stress tende a essere sottovalutato. Stress Detector è il primo passo per individuarlo e combatterlo, mettendo in moto una strategia volta a renderci più consapevoli di determinate situazioni.

Gli esami inclusi in Stress Detector sono: Cortisolo salivare, Testosterone libero salivare, DHEA salivare, Melatonina salivare, Ossitocina salivare.

Come tutti i Check-up offerti da Cerba HealthCare, il test si può effettuare in tutti i punti prelievo del gruppo, presente in 16 regioni italiane con più di 400 tra centri medici e di prelievo. Non è necessaria la prescrizione medica e il costo è di 150 euro.

Prenotare è semplicissimo: basta accedere a www.cerbahealthcare.it è possibile conoscere le sedi di più semplice accesso al paziente. Sul sito è inoltre possibile conoscere tutti i servizi di Cerba: non solo analisi mediche ma anche poliambulatori, diagnostica per immagini e medicina dello sport.