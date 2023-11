Previsioni meteo 25 novembre 2023: aria artica in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 25 novembre 2023: ondata di freddo con possibilità di neve a quote collinari al Centro-Sud

Dopo un temporaneo rialzo termico, l’inverno sta per piombare sull’Italia, dove si registrano in queste ore condizioni meteo in evoluzione. Nel corso del weekend ecco che l’aria fredda artica porterà un crollo anche di oltre 10 gradi, con temperature fino a 6-8 gradi sotto media. Rapido peggioramento meteo che interesserà soprattutto le regioni del Centro-Sud dove i fiocchi di neve potrebbero cadere fino a quote basse, specie lungo il versante Adriatico. Ulteriori impulsi freddi e instabili potrebbero poi interessare il Mediterraneo nel corso della prossima settimana ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 25 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo isolate piogge sulla Romagna e neve sulle Alpi centro-orientali fin verso i 200 metri. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi di confine con neve a quote collinari, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali fenomeni sui settori alpini con neve a bassa quota. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino piogge e temporali sulle regioni adriatiche con neve sui rilievi fin verso i 500-700 metri e locali fenomeni in sconfinamento sul basso Lazio, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni tra Abruzzo e Marche con quota neve in lieve calo fin verso i 400-500 metri, soleggiato altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, residui fenomeni sui settori adriatici. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve oltre i 700-800 metri sui rilievi tra Campania, Molise e Basilicata. Al pomeriggio nessuna variazione con quota neve in calo a quota collinari e fin verso gli 800-1200 metri tra Calabria e Sicilia, ampie schiarite sulla Sardegna. In serata residui fenomeni sui settori adriatici, ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .