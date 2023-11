Norwegian Cruise Line fa ritorno in Asia dopo 3 anni

La Norwegian Jewel di Norwegian Cruise Line è la prima nave della flotta a tornare in Asia dopo oltre tre anni, e offrirà 16 itinerari immersivi e ricchi di soste in porto

Norwegian Cruise Line celebra il tanto atteso ritorno in Asia, con la Norwegian Jewel che inaugura da Tokio una ricca stagione crocieristica di sei mesi.

La Norwegian Jewel è la prima nave della flotta NCL a tornare in Asia dopo oltre tre anni, e offrirà 16 itinerari immersivi e ricchi di soste in porto, visitando 11 Paesi e partendo da nove diversi porti, che comprendono Bangkok (Laem Chabang) in Tailandia; Kuala Lumpur (Port Klang) in Malesia; Singapore; Taipei (Keelung), a Taiwan; Bali (Benoa), in Indonesia; Tokio e Yokohama, in Giappone; e per la prima volta nella storia di NCL Seul (Incheon), Corea del Sud.

Le crociere hanno una durata che varia da 10 fino a 14 giorni con una media di meno di due giorni di navigazione per crociera, dando così agli ospiti la possibilità di godersi più di 13,5 ore in destinazioni iconiche come Singapore e Ho Chi Minh City, in Vietnam, così come soste prolungate in destinazioni famose per la vibrante vita notturna, come Phuket, in Tailandia; Osaka in Giappone; e Bali (Benoa) in Indonesia. La Compagnia arriverà per la prima volta a Manila, Boracay, Palawan e Salomague, nelle Filippine; Isola di Bintan, in Indonesia; e Hualien, a Taiwan.

“Abbiamo raggiunto un altro traguardo tornando a operare in Asia con l’arrivo della Norwegian Jewel a Tokyo” ha dichiarato David J. Herrera, President Norwegian Cruise Line. “Siamo orgogliosi di offrire la migliore esperienza di vacanza e di fornire infinite opportunità per i nostri ospiti per esplorare il mondo… Asia inclusa! Questo territorio racchiude una storia veramente intrigante, cucina e cultura pronte per essere scoperta dai viaggiatori, e noi siamo entusiasti di offrire un’ampia selezione di viaggi ricchi di soste in porto.”

Nel sottolineare con fermezza l’impegno del brand in Asia, sia come mercato sorgente che, come destinazione, NCL disporrà di un numero record di quattro navi durante la stagione 2024/2025, offrendo ai viaggiatori una scelta senza rivali. Oltre alla Norwegian Jewel, anche Norwegian Spirit, Sun e Sky visiteranno i caratteristici porti, offrendo agli ospiti l’opportunità di esplorare alcune destinazioni iconiche e altre meno conosciute che comprendono Giappone, Corea, Tailandia, Taiwan, Vietnam, Filippine e Malesia.