Nel docufilm “Unica” Ilary Blasi ricostruisce il tradimento di Francesco Totti

Nel docufilm “Unica” su Netflix, Ilary Blasi ricostruisce tutte le tappe del tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi, fino alla separazione dopo 20 anni

La versione di Ilary Blasi sul divorzio più chiacchierato d’Italia arriva su Netflix con il docufilm ‘Unica’. Piange, si commuove, ma soprattutto racconta: Blasi ricostruisce, dal suo punto di vista, tutte le tappe che l’hanno portata a separarsi da Francesco Totti, compagno di vita per vent’anni, sposato in diretta su Sky nel 2005, nella Chiesa dell’Aracoeli. Tutto finito con un’esplosione di gelosia (“per un caffè”, giura lei) e il tradimento con l’attuale compagna dell’ex capitano della Roma, Noemi Bocchi. Tradimento negato fino all’ultimo.

TOTTI CONTROLLA IL TELEFONO DI ILARY

Tutto inizia, racconta la conduttrice, quando, dopo una cena ai Parioli con degli amici, Totti la chiama da parte insieme alla sua storica amica, la parrucchiera Alessia Solidani. Lì, l’ex bandiera romanista squaderna messaggi privati screenshottati, in cui le due si accordano per vedere un misterioso ragazzo a Milano. “Un caffè”, solo un caffè, ribadisce Blasi nel corso di ‘Unica’. Niente di torbido, assicura, con quest’uomo “dalla vita particolare”. Ma per Totti è la fine di un amore: non si fida più, è geloso, non ha più fiducia nella moglie, al cui telefono aveva accesso disponendo di tutti i codici.

“MI HA CHIESTO DI SMETTERE DI LAVORARE”

Durante la crisi, avvenuta anche negli anni in cui Totti ha detto addio al calcio (“un momento buio”), Totti cerca di ricucire il legame con la moglie dettando delle condizioni: “Non devo vedere mai più la mia amica Alessia, devo cancellarmi dai social e smettere di lavorare“, spiega la conduttrice, che poi chiosa: “Ho scelto me”.

ILARY: “ECCO PERCHÉ HO DETTO CHE I GIORNALISTI ITALIANI AVEVANO FATTO FIGURA DI M***A”

Sui giornali, poco tempo dopo, arrivano le prime foto dello scandalo: con Totti allo stadio Olimpico c’è una ragazza misteriosa, Noemi Bocchi, additata come sua amante. In casa Totti-Blasi la crisi c’è già, Blasi si rivolge al marito chiedendo spiegazioni. Lui nega, nega tutto. Arriva anche una smentita via Instagram, caldeggiata da Ilary, ma per i più non risulta affatto convincente. A quel punto Blasi concede un’intervista a ‘Verissimo’, in casa dell’amica di una vita Silvia Toffanin, sua compagna a ‘Passaparola’. Dice a Totti: “Una domanda su questa storia me la faranno”, alludendo al gossip sulla Bocchi. E qui, stando al racconto di Ilary, Totti nega tutto, dice che sono bufale, fake news, non c’è niente di vero. Lui non ha un’amante e non conosce Noemi Bocchi. “Ha giurato davanti a me e davanti ai miei figli che era tutto inventato” . Ilary, dunque, va in tv e si lancia in una pesante accusa rivolta ai giornalisti italiani: “Avete fatto una figura di m***a”, si lascia sfuggire nell’ansia di smentire qualsiasi voce su una crisi coniugale irreparabile. Aveva scelto di credere a suo marito, rivelatosi di lì a poco, invece, un vero traditore. “Mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo”, racconta Blasi.

IL TRADIMENTO DI TOTTI SVELATO DALLA PICCOLA ISABEL

Sui giornali scandalistici la notizia era arrivata subito, oggi è Ilary Blasi a confermarlo: è stata la piccola Isabel (7 anni, terzogenita dopo Cristian e Chanel) a fare scoprire alla mamma la frequentazione tra il padre e Noemi Bocchi. Blasi racconta per due weekend di seguito, nel periodo in cui lei era impegnata a Milano con le ultime puntate de ‘L’Isola dei Famosi’, la piccola era stata fuori a pranzo col papà. Niente di strano, se non che in entrambi i casi Isabel era tornata a casa con dei regali e aveva raccontato di aver giocato con dei nuovi amichetti, di cui conosce un nomignolo (della bambina) e un nome (del fratellino). Ilary, allora, ricorda di aver letto sui giornali che Bocchi ha due figli, proprio una femmina e un maschio. Fa, quindi, un giro di telefonate e capisce che, sì, suo marito ha un’amante, è Noemi e ci ha portato pure la figlia a pranzo insieme.

L’APPOSTAMENTO E LA FINE DEL MATRIMONIO

Per avere certezza della relazione clandestina, Blasi racconta di aver deciso di pedinare Totti, in una sera in cui diceva di essere impegnato fuori per cena. Porta con sé l’amica Giorgia, moglie di un cugino di Totti, e si dirigono all’indirizzo che hanno reperito, quello della casa di Noemi Bocchi. La macchina dell’ex calciatore è parcheggiata proprio lì, sotto casa di Noemi. Giorgia scende e cerca di sbirciare dentro, ma viene notata e sale di corsa in macchina, a quel punto Ilary ingrana la retromarcia e va a sbattere contro un albero. In seguito ingaggerà pure un investigatore privato, il quale, però, viene subito smascherato (“S’è fatto sgamare”). Ormai, però, Ilary sa tutto e mette Francesco davanti alla verità. Lui sminuisce, parlando di “relazione passeggera”.

“Era bravo a dì cazzate”, chiosa Ilary. Il docufilm chiarisce che è stata Ilary a dare un ultimatum a Totti, il quale, nonostante la nuova storia, continuava a vivere nella villa dell’Eur.

I PUNTI NON CHIARI

Chi era il ragazzo del misterioso caffè, visto a Milano insieme all’inseparabile Alessia Solidani? Si parla di lui come della goccia che ha fatto debordare la gelosia di Totti, ma non se ne chiarisce l’identità. Dai messaggi mostrati in ‘Unica’, comprensivi anche di audio tra le due amiche, si presume che la conduttrice e la parrucchiera siano andate a casa di uno sconosciuto contattato su Instagram.

Altro nodo che il documentario non scioglie è come mai si siano raffreddati i rapporti tra Totti e il cugino Angelo. Se ne fa cenno presentando Giorgia, moglie di Angelo e poi grande amica di Ilary. Cos’è successo tra i due?

IL GIUDIZIO DEL WEB: “TOTTI RAPPRESENTA IL PATRIARCATO”

L’hashtag #Unica impazza sui social da ieri 24 novembre, data di uscita su Netflix. In migliaia vogliono dire la loro sulla coppia scoppiata e il quadro che ne esce è un pressoché unanime giudizio di condanna nei confronti di certi atteggiamenti di Totti. Sotto accusa l’aver sbirciato il telefono della conduttrice e la richiesta di smettere di lavorare. “Un uomo che dice alla moglie di rinunciare al proprio lavoro e alle proprie amiche per dimostrare che lo ama… per voi questa nn è una forma di #patriarcato?”, chiede un utente. “Cancellare i social.. cambiare numero… LASCIARE IL LAVORO. Ecco anche questa e’ VIOLENZA. E poi portare la figlia dall’amante. Che schifo”, è un altro commento. Uno dei post più gettonati recita: “Ilary come Nerone, ha bruciato quella Roma misogina e omertosa che da della puttana alla moglie mentre copre le corna del marito! Grande donna!”. “Due cose sono imperdonabili a Totti come uomo, due cose per cui tutte dovremmo schierarci dalla parte di Ilary. Portare con sè i figli quando frequentava l’amante e poi far passare la sua ex moglie come una poco di buono. Veramente un UOMO PICCOLO”, si legge ancora, ma anche: “Ilary ci ricorda con quanta facilità si è raggirati, si ci sente in colpa e piccole quando si ama. Quanto sia banale per un uomo, chiedere ad una donna di lasciare la sua vita professionale. Lei ha detto no e ha vinto scegliendo di essere libera“. Infine, non mancano le riflessioni sulla nuova storia d’amore di Totti: “Pensate alla faccia di Noemi quando avrà sentito che Francesco continuava a cercare Ilary sessualmente, e che poi il signorino non aveva alcuna intenzione di andarsene da casa. Di fatto è stata Ilary che ha lasciato Totti. Noemi prenditi sti scarti”.